Роди се първото бебе в Австралия, заченато чрез нов метод

М алката Бони Лутас е член на малък, но изключителен клуб.

Със своето раждане тя се е присъединила към групата на няколко десетки деца по света, заченати чрез нововъзникваща форма на асистирана репродуктивна технология.

ScienceAlert посочва, че технологията се нарича capacitation in vitro maturation (CAPA-IVM), метод, който обещава да предостави на бъдещите майки, които изпитват трудности при забременяването, по-лесна и по-евтина алтернатива на утвърдения процес на инвитро оплождане (IVF).

„Всички очаквахме с нетърпение Бони Лутас да се появи на бял свят“, казва Бил Леджър, учен от Университета в Нов Южен Уелс, Австралия.

„Кралската болница за жени е едно от шестте места в света, които предлагат новата процедура, а Бони Лутас е първото бебе, заченато в Австралия чрез този метод“, обяснява Леджър.

Конвенционалното инвитро оплождане изисква серия от хормонални инжекции, които трябва да бъдат прилагани в продължение на две седмици. Ако терапията действа, то тялото освобождава една или повече яйцеклетки от техните фоликули, които след това се събират хирургически, а към тях оперативно се въвежда съответно мъжки генетичен материал.

Откакто първото бебе, заченато чрез инвитро оплождане, се е родило в Обединеното кралство преди почти половин век, повече от 8 милиона деца са заченати по този начин.

И все пак процедурата има своите недостатъци, посочват експерти. Учени коментират, че процедурата е изключително скъпа. Експерти посочват, че инвитро процедурата крие рисове.

Вместо да събира изолираните яйцеклетки, CAPA-IVM взема незрели групи от клетки, които съдържат незрели яйцеклетки и поддържащи клетки, и им позволява да узреят извън тялото, намалявайки необходимостта от стимулиране на яйчниците за освобождаване на яйцеклетки.

