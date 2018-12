7 традиции, които се спазват на днешния ден

В турския град Демре, древното му наименование Мира, e проповядвал и е погребан св. Никола Мирликийски Чудотворец. Свети Николай бил владика на Мира. Той е бил погребан в града, но през 1087 г. венециански търговци местят неговите останки в Бари. На 6 декември 2007 г. властите в Анкара разрешиха на Вселенския патриарх Вартоломей I да се проведе църковна литургия по православен обред в базиликата на св. Николай. Последната литургия се провежда през 2002 г. В България Никулден се празнува на 6 декември. От 9 май 1087 г. се установил и друг празник, наричан у нас "летен свети Никола", почитащ деня, в който мощите на свети Никола били пренесени в гр. Бари Снимки - БГНЕС . . #българия #българи #bulgaria #bulgarian #mybulgaria #bulgariaofficial #ig_bulgaria #allbulgaria #follow #travel #никулден #saintnicholas #stnicholas

