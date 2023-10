7 навика, които ще намалят риска от депресия

Д окато фармацевтичните реклами накараха мнозина да вярват, че тежкото депресивно разстройство се причинява от липса на невротрансмитери, става все по-ясно, че депресията е много повече от химичен дисбаланс.

„Докато причината е неизвестна, депресията може да е свързана с дисбаланс на естествени химикали между нервните клетки в мозъка”, казват експерти.

Нови доказателства рисуват по-сложна картина, която развенчава този модел: антидепресантите действат при някои хора, но не защото коригират химичен дисбаланс. Това, което остава неясно, е как точно работят.

Ясно е как ежедневните навици могат да подобрят психичното здраве. Учени са изследвали данни от почти 290 000 души, от които 13 000 са имали депресия, за период от девет години и са идентифицирали седем поведения на здравословен начин на живот, свързани с по-нисък риск от депресия:

1. Дайте приоритет на съня

Сънят от седем до девет часа намалява риска от депресия, включително единични депресивни епизоди с 22%.

2. Социални контакти

Честата социална връзка намалява риска от депресия с 18% и е най-добрата превенция срещу повтарящи се депресивни разстройства. Казано просто, щастието не идва само отвътре.

3. Консумирайте по-малко алкохол

Умерената консумация на алкохол намалява риска от депресия с 11%. Повече от едно питие на ден за жени и две питиета на ден за мъже всъщност може да увеличат риска от депресия.

4. Хранете се със здравословна храна

Рафинираните въглехидрати, преработените храни и сладките напитки са лоши както за тялото, така и за мозъка. Хората, които спазват здравословна диета, са с 6% по-малко склонни да изпитват епизоди на депресия. Все повече доказателства показват, че средиземноморската диета може да подобри настроението и да намали симптомите на депресия и тревожност.

5. Движете се редовно

Честите упражнения могат да подобрят настроението ви и също така намаляват риска от депресия с 14%.

Проучване, публикувано в British Journal of Sports Medicine, установи, че физическата активност е 1,5 пъти по-ефективна от лекарствата за намаляване на депресията. Не е изненадващо, че спортовете, които дават на хората най-голям тласък, обикновено включват тенис, футбол и други дейности, свързани с отборна игра.

6. Откажете се от тютюнопушенето

Ако се откажете от цигарите, то рискът от депресия ще намалее с 20%.

7. Поддържайте активен начин на живот

Заседналият начин на живот се разглежда независимо от упражненията. Правенето на почивки и редовното отдръпване от екраните намалява шансовете за депресия с 13%.

7 Habits That Could Cut the Risk of Depression in Half | Psychology Today https://t.co/LMKYtzeDUM