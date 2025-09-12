6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър

Учени идентифицираха нова кръвна група и тя е най-рядката в света

Н ямаме ли всички свой любим филм с Кевин Костнър? Обичаният американски актьор стана известен в края на 80-те години на миналия век с главни роли в хитове като „Недосегаемите“ (1987) и „Поле на мечтите“ (1989), пише Sky History.

(Във видеото може да научите повече за: Кевин Костнър на визита в Куба с цел подводна археология​)

През 90-те години на миналия век той затвърди статута си на звезда с участия в „Бодигард“ (заедно с покойната Уитни Хюстън) и „Робин Худ: Принцът на крадците“. Освен това интересен факт за него е, че има голяма страст към американската история.

В новия му документален сериал „Западът“, Кевин Костнър е готов отново да очарова публиката. Този път той разказва несправедливо пренебрегвани истории за американския Запад. Преди да гледате обаче, защо не разгледате следните малко известни неща за самия Костнър?

1. Той е получил съвети за кариера от Ричард Бъртън

Младият Кевин Костнър не винаги е изглеждал предопределен да стане актьор. В началото на двайсетте си години той все още се е чудил дали да опита истински.

По случайност, не след дълго той се озовава в самолет с легендарния театрален актьор Ричард Бъртън. Хитрият Костнър търси звездата от „Клеопатра“ и го моли за съвет.

Както се оказа, Бъртън наистина насърчи Костнър да се занимава с актьорско майсторство. Бъртън издъхва само няколко години по-късно, през 1984 г., преди Костнър да достигне голямата си популярност.

2. Става член на Лакота Сиукс

Безспорно един от най-известните проекти на Костнър – дори повече от три десетилетия след първоначалното му излизане – е историческата драма от 1990 г. „Танцуващият с вълци". Действието се развива по време на Американската гражданска война и проследява офицера от армията на Съюза Джон Джей Дънбар, докато той се асимилира в общността на Лакота Сиукс.

Костнър не само играе главната роля във филма като Дънбар, но и поема режисьорските юзди. Много индианци похвалиха позитивното му изобразяване на културата на сиуксите. Всъщност, малко след излизането на филма, Костнър е осиновен от племето сиукси.

На 63-тата церемония по връчване на наградите „Оскар“ Костнър лично спечели два Оскара – за най-добър филм и за най-добър режисьор.

3. Той обича уестърни

„Танцуващият с вълци“ е уестърн, но със сигурност не е единственият, в който е участвал. Всъщност той е направил доста приноси към жанра – включително „Уайът Ърп“ от 1994 г. и филмите му „Хоризонт“ от 2020 г., които лично е финансирал.

Дългогодишната привързаност на Костнър към уестърните също не е случайна. Той се запалва като дете към този жанр, като открито разказва как е гледал като малък класиката от 1962 г. „ Как беше завладян Западът“.

4. Той почти направи продължение на „Бодигард“ с принцеса Даяна

The lovely Kevin Costner speaking about Diana and the Bodyguard 2...throwing shade EVERYWHERE...👌🤭 "Fergie was supportive of the Princess of Wales and never inserted herself"... I reckon he blocked old Megatron going to the recent event where she said she was "sick"...yeah… pic.twitter.com/EMozbVtB8y — Fi 🍂🐈‍⬛🎃🐈‍⬛🍂 (@Fibutton) September 24, 2024

Костнър е известен с ролята си на английския народен герой Робин Худ, но също така твърди, че е имал множество реални срещи с британски кралски особи.

В епизод от 2024 г. на „Шоуто на Хауърд Стърн“ Костнър разказва, че Сара Фъргюсън, херцогиня на Йорк, го е свързала с Даяна. Твърди се, че това е било около 1996 г., когато Костнър е искал тя да се присъедини към него в продължение на хитовия му филм от 1992 г. „Бодигард“ .

Kevin Costner asked Princess Diana to star in 'The Bodyguard 2' and she agreed



The first draft for the script arrived the day before she died pic.twitter.com/ZU4HqKrTfq — Film Facts 🎬 (@Factsonfilm) November 27, 2020

Според Костнър, шокиращата смърт на Даяна в автомобилна катастрофа на 31 август 1997 г. го е накарала да се откаже от целия проект. Костнър е споделил пред Стърн, че по-късно се е срещнал със сина на Даяна, принц Уилям, и си спомня разговора им като „най-сладкото и нежно нещо“ .

5. Той има и музикална кариера

Kevin Costner: A Global Icon with Heart and Talent



Kevin Costner has long stood as a pillar of American cinema, known for his commanding presence and emotional depth on screen. With a career spanning over four decades, he has delivered unforgettable performances in classics like… pic.twitter.com/z3yq1DOM1a — World Movie Awards (WMAs) (@WorldMovieAward) July 1, 2025

Интересно е, че Кевин Костнър има опит както в актьорството, така и в музиката. Той основава своята кънтри рок група Kevin Costner & Modern West през 2000-те години.

Оттогава групата е издала пет студийни албума. Последният е „Tales from Yellowstone“ от 2020 г. , саундтрак към неоуестърн драматичния сериал „Йелоустоун“ с участието на Костнър (2018-2024).

6. Даян Лейн е често появяваща се на екрана негова съпруга

Много фенове на поредицата за човека паяк ще си спомнят Костнър и Даян Лейн, играещи осиновителите на Супермен, Джонатан и Марта Кент, в „Човек от стомана“ от 2013 г.

И двамата актьори повториха тези роли в „Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта“ от 2016 г. , както и в „Лигата на справедливостта“ на Зак Снайдер през 2021 г. Костнър и Лейн обаче дори са играли семейна двойка извън вселената на DC.

Това е така, защото те изиграха Джордж и Маргарет Блеклидж в трилъра от 2020 г. „Не започвай нещо, което не можеш да довършиш“.

След излизането му Лейн си спомни: „Знаех, че ще се забавляваме добре заради химията помежду си.“