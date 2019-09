Т я е родена във Великобритания и израснала в Австралия, певица и актриса, започва своята кариера с поп хитове, като If Not for You и I Honestly Love You - единтвената и неповторима Оливия Нютън-Джон.

Изминаха четири десетилетия, откакто персонажите на Оливия Нютън-Джон, Джон Траволта и останалите участници в актьорския състав на филма мюзикъл "Брилянтин" завладяха сърцата на тийнейджърите в целия свят.

Филмът, който е режисьорски дебют на Рандъл Клайсър, не е остарял до ден днешен.

"Смятахме, че "Брилянтин" ще бъде приет добре една-две години от зрителите, но не сме очаквали подобна реакция 40 години по-късно в целия свят и във всички възрастови групи", каза режисьорът миналата година, когато се навърши пълната годишнина.

Каква вечна класика само, чудесен актьорски състав и прекрасна игра, а музиката... тя остава дори за идните поколения, обичащи мюзикъли.

Оливия Нютън-Джон навърши 71 г. на 26 септември.

Борбена и смела, Оливия продължава да бъде вдъхновение за милиони жени по света. Самата тя се бори за трети път с рака. Преди по-малко от месец Си Ен Ен (CNN) писа, че актрисата и певица не мисли за това, колко време й остава.

Тя бе откровена в свое интервю за програмата "60 минути Австралия". Оливия сподели, че ако някой ви каже, че ви остават шест месеца живот, то вероятно ще повярвате в това, ето защо тя живее с друга представа за живота и не се затормозява психологически.

Актрисата и певица с четири награди "Грами", беше диагностицирана с рак на гърдата за трети път през 2017 г.

"Вярвам, че ще победя болестта отново", каза Оливия Нютън-Джон.

Звездата за първи път е диагностицирана с рак на гърдата през 1992 г. След това отново през 2013 г. Но тази битка тя реши да запази за себе си. Сега, когато ракът се завърна, Оливия казва, че приема масло от канабис, което й помага за болките.

"Ако не вземам капките, чувствам болка, така че знам, че има ефект", добави актрисата. Сега обаче Оливия иска да помогне на други жени в нейното състояние, тя помогна за събирането на средства за Центъра за лечение на жени с рак на гърдата, кръстен на нейно име.

През последните години Оливия е оставила киното на по-заден план, както и музиката. Звездата си е дала почивка за известно време. Точно така би направила една истинска зодия Везна, каквато е Оливия - знае кое е важното сега.

Оливия има дълга кариера.

Тя изгрява на сцената през 1963г. Всичко започва с музиката. Първият солов албум издава през 1971г. Следват и първите хитове и успехи в класациите. Една от вечните класики, изпълнение от Оливия си остава парчето Let Me Be There.

Успехът за Оливия продължава с легендарната роля, която я изтрелва след холивудските величия.

Годината е 1978г. Санди (Оливия) и Дани (Джон) се превръщат в една от най-харесваните екранни двойки. Филмът - "Брилянтин".

Когато Рандъл Клайсър избрал своята двойка актьори, Джон Траволта бил приключил участието си в снимките на "Треска в събота вечер", който все още не бил излязъл по екраните. Оливия Нютън-Джон пък вече била звезда на поп музиката.

"Джон и аз искахме Оливия да е в образа, но тя се колебаеше, защото се бе снимала в научнофантастичен филм, който не бе приет добре в Англия", припомня си режисьорът.

"Тя бе почти 30-годишна и смяташе, че е прекалено стара, за да се снима в ролята на приятелка на Траволта, който е с 5 години по-млад от нея. Оливия поиска проби пред камера и това бе направено. Джон и аз се отнасяхме към нея като към по-малка сестра, непрестанно я окуражавахме и този метод проработи".

Траволта и Нютън-Джон останаха близки през годините, като се снимаха заедно във филма "Two of a Kind" (1983) и записаха заедно коледен албум през 2012 г.

Те взаимно се поддържат през годините при тежки изпитания - смъртта на сина на Траволта през 2009 г. рецидива на рак при Нютън-Джон. Едно не само професионално, но и лично приятелство.

