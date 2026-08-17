Тези кучета не предизвикват алергии - учените промениха гените им

Генетично редактираните бигъли Алфи и Бейли вече са почти на две години и досега се развиват нормално, без установени здравословни или поведенчески проблеми. Чрез CRISPR-Cas9 учените са премахнали гена, отговорен за производството на алергена Can f 1.

Предварителните тестове показват обещаващ резултат: слюнката и пърхотът на двете кучета не съдържат Can f 1 и не са предизвикали възпалителна реакция при хора с алергия към кучета. За сравнение, проби от пудели и голдъндудъли са предизвикали реакции въпреки репутацията им на „хипоалергенни“.

Засега това е само доказателство за концепцията, а не готова технология за хипоалергенни домашни любимци. Необходими са по-големи и дългосрочни изследвания, за да се потвърди безопасността и да се разбере напълно ролята на Can f 1, преди подобни генетично редактирани кучета да могат да се отглеждат като домашни любимци.

ALLERGY-FREE PUPPIES ARE HERE: GENE-EDITED BEAGLES DEBUT



A new startup created gene-edited beagles lacking the gene causing allergies in humans. This breakthrough opens doors for pet owners with sensitivities. pic.twitter.com/goKOAHlssS — Daily Tech news (@Daily_tech_new) August 5, 2026

Два генетично модифицирани бигъла, които не предизвикват алергични реакции при хората, наближават втория си рожден ден и досега не показват признаци на здравословни проблеми.

Това подсказва, че протеинът, отговорен за алергиите към кучета, може безопасно да бъде премахнат от кучешкия геном, без това да повлияе на развитието на животните. Откритието може да проправи пътя към създаването на домашни любимци, които не предизвикват алергии.

Алергиите към кучета се причиняват основно от протеин, наречен кучешки алерген 1 (Canis familiaris allergen 1), или Can f 1. Той се съдържа в слюнката и пърхота на животните и при някои хора предизвиква възпалителна реакция, като стимулира антителата имуноглобулин Е (IgE).

Обикновено IgE реагира единствено на паразитни инфекции, но понякога погрешно приема безвредни протеини като Can f 1 за патоген и задейства силна имунна реакция.

Затова изследователите са се опитали да премахнат причината за алергиите към кучета още при източника, като генетично модифицират кученца, които не произвеждат Can f 1.

С помощта на методи за генетично редактиране CRISPR-Cas9 те успешно са получили две женски кученца от породата бигъл на 22 септември 2024 г., като нито едно от тях не е имало следи от протеина в слюнката или пърхота си.

Двете кучета, наречени Алфи и Бейли, са се развивали нормално през последните две години и в момента тежат приблизително 9–10 килограма (20–22 паунда), което съответства на нормалния темп на растеж при женските бигъли.

„И двете кучета са преминавали редовни ветеринарни прегледи и до момента не са показали клинично установими здравословни отклонения. Кучетата също така демонстрират нормално психическо състояние и активност, съответстваща на възрастта им, без клинично установими поведенчески отклонения“, пишат изследователите в новото проучване.

На този етап изследването остава доказателство за концепцията и генетично редактирани кученца все още не се предлагат като домашни любимци.

Изследователите обаче са изложили хора с алергии към кучета на слюнката и пърхота на двете животни и са установили, че това не е предизвикало възпалителна реакция. За сравнение, проби от пудели и голдъндудъли, две породи, които често се рекламират като хипоалергенни, са предизвикали алергични реакции.

Макар ролята на Can f 1 при кучетата все още да не е напълно изяснена, Алфи и Бейли са живото доказателство, че протеинът не е необходим за нормалното развитие на животните и следователно може да бъде премахнат, без това да причинява сериозни проблеми при растящите кучета.

„Като човек, който живее с алергия към кучета, тази работа е дълбоко лична за мен. През по-голямата част от живота си предполагах, че никога няма да имам куче, но живея с Бейли вече почти две години. Тя е щастливо, здраво и невероятно мило куче, което всеки ден ми напомня защо тази работа е важна“, обяснява авторът на изследването Мат Уокър в изявление.