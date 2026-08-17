България

Жега в понеделник, но времето се обръща във вторник: Бури сменят слънцето

Слънчево и горещо време ни очаква в понеделник с максимални температури между 30° и 35°, преди рязка промяна в атмосферните условия

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 август 2026, 06:18
Жега в понеделник, но времето се обръща във вторник: Бури сменят слънцето
Източник: iStock/GettyImages

С лънчево и горещо време ни очаква в понеделник с максимални температури между 30° и 35°, преди рязка промяна в атмосферните условия. Още във вторник вятърът ще се ориентира от северозапад и ще донесе относително хладен въздух, съпроводен от краткотрайни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В понеделник ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 31°. Атмосферното налягане още ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Прогнозни температури на НИМХ за понеделник, 17 август
Прогнозни температури на НИМХ за понеделник, 17 август Източник: НИМХ

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части – до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 35 мин. и залязва в 20 ч. и 26 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 51 мин. Луната в София изгрява в 11 ч. и 53 мин. и залязва в 22 ч. и 23 мин. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.

Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите за кратко слабо ще се понижат. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще има и градушки.

В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облачност ще има над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има превалявания. Вятърът чувствително ще отслабне, до вечерта в повечето райони ще стихне.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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