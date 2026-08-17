34-годишен мъж получи шокираща диагноза след непоносими мигрени

34-годишният Джошуа Смит развива изключително силни мигрени, продължили 10 дни, преди скенер да открие 4,5-сантиметрова мозъчна маса; впоследствие лекарите са убедени, че става дума за агресивен глиобластом.

След диагнозата Джошуа претърпява операция, при която е отстранен около 95% от тумора, последвана от шест седмици химиотерапия и лъчетерапия. Лечението е тежко, но той продължава да се занимава с любимите си неща, включително бягане и градинарство.

Съпругата му Кели документира битката им в социалните мрежи и призовава хората да не приемат прогнозата като присъда. Диагнозата променя начина, по който двойката гледа на живота – те се стремят да използват максимално всеки ден заедно.

"Joshua has never been poorly in his life, yet he is dealt this news after 10 days of migraines," his wife told Newsweek. https://t.co/pTyzxvjyac — Newsweek (@Newsweek) August 12, 2026

34-годишният Джошуа Смит, който първоначално бил успокоен, че силните му мигрени „не са повод за притеснение“, получава диагноза, която преобръща живота му и му оставя само месеци живот според лекарската прогноза.

Въпреки че дотогава бил в добро здраве, Джошуа Смит, на 34 години, започнал да получава силни мигрени на 4 февруари 2026 г. Болката била толкова непоносима, че той имал чувството, че „главата му ще се пръсне“, а очите му сякаш „ще бъдат изтласкани“ от главата му.

Силната болка не показвала признаци да отшумява и мигрените продължили 10 дни. Съпругата на Джошуа, 33-годишната Кели, разказала пред Newsweek, че той продължавал да се справя с болката, тъй като „чувствал, че трябва да се стегне“.

На 9 февруари Джошуа посетил личния си лекар заради мигрените и получил обезболяващи медикаменти.

„Той продължи да ходи на работа до 12 февруари, но аз настоях, че не може да продължава така. На следващия ден го заведох в спешното отделение, но лекарят, който прегледа Джошуа, не беше особено обезпокоен от състоянието му. В болницата Джошуа получи две дози морфин, които не успяха напълно да премахнат мигрената. Изписаха го и му казаха да се върне, ако състоянието му се влоши“, разказва Кели.

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„Прогнозата не беше добра“

С течение на часовете морфинът продължавал да не помага. Джошуа изпитвал силна болка и Кели го убедила да се върне в болницата на следващия ден. Той се съгласил и при второто му посещение лекарите му направили компютърна томография.

Резултатът от изследването довел до шокиращо разкритие.

„Компютърната томография показа маса с размер 4,5 сантиметра в десния му челен дял, но не ни казаха какво представлява това образувание“, разказва Кели.

През следващата седмица лекарите предположили, че образуванието не изглежда раково и че всъщност може да става дума за инфекция. Кели разказала пред Newsweek, че била „на седмото небе от щастие“, но облекчението ѝ бързо изчезнало.

Още на следващия ден Джошуа бил информиран, че е необходимо второ мнение, преди да може да се определи какво представлява масата. За съжаление, лекарите били „доста сигурни“, че става дума за глиобластом, бързо растящ и агресивен раков тумор на мозъка.

Типичните симптоми на глиобластома включват:

главоболие, промени в когнитивните функции, промени в личността, проблеми със зрението, затруднения с говора и гърчове.

Заболяването е най-често срещано при по-възрастни хора, но може да се появи на всяка възраст и е приблизително 1,5 пъти по-често при мъжете.

Макар че няма лечение, което да излекува напълно глиобластома, от клиниката „Мейо“ обясняват, че хирургичната намеса, лъчетерапията и химиотерапията могат да забавят растежа на тумора и да облекчат симптомите.

„Тогава ни казаха, че прогнозата не е добра и че това е рядък вид рак“, споделя Кели.

„Бяхме напълно съкрушени от шока. За съжаление, бързо разбрахме, че прогнозата при глиобластом е само 12 до 18 месеца. Имахме чувството, че са ни ограбили от живота, който трябваше да прекараме заедно, и си мислехме: „Какво е направил той, за да заслужи това?“ Джошуа никога през живота си не е бил сериозно болен, а сега получава тази новина след 10 дни мигрени“, споделя още Кели.

Първоначално Кели се надявала, че „лекарите се шегуват“, защото случващото се изглеждало напълно немислимо.

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„Изживяваме максимално всеки ден“

След като диагнозата била потвърдена, Джошуа претърпял операция на 24 февруари, при която лекарите отстранили 95 процента от тумора. Но изпитанието му едва започвало, тъй като след операцията той трябвало да премине през шест седмици интензивна химиотерапия и лъчетерапия.

Лечението било изтощително и не минало без усложнения, Джошуа получил клоничен гърч. Въпреки това той отказал да се предаде и продължил да се бори.

„Онкологичният екип в Глан Клуид за нас не са нищо по-малко от герои. Джошуа беше невероятен след започването на лечението. Не получи никакви странични ефекти, освен минимална умора, а сега приема лекарства за контролиране на гърчовете“, разказва Кели.

„Тази диагноза ни научи да спрем да казваме, че ще направим нещо утре, и ни насърчи да живеем пълноценно сега. Макар че всяка вечер си лягаме и всяка сутрин се събуждаме с мисълта за бъдещето ни, ние се възползваме максимално от всеки ден. През последните шест месеца сме направили повече неща заедно, отколкото през 10-те години, откакто сме заедно“, посочва Кели.

След диагнозата двойката продължава да създава нови спомени, а Джошуа не се е отказал от любимите си занимания, сред които градинарството и бягането. Да прави нещата, които обича, е важна част от поддържането на позитивната му нагласа.

Кели документира пътя на съпруга си в социалните мрежи, в TikTok тя е с профил @kelly.smith.1993, с надеждата да повиши информираността за глиобластома. Тя редовно споделя трудните и добрите моменти от битката на Джошуа и се стреми да вдъхновява други хора, които преминават през подобна диагноза.

„На всички останали бих казала: приемете диагнозата, но никога не приемайте прогнозата. Не позволявайте на средната продължителност на живота да ви спре да ставате от леглото всяка сутрин и да правите нещо, което ви доставя удоволствие. Ние не бягаме от статистиката – тя винаги е в дъното на съзнанието ни, но се стараем да не седим и да се измъчваме от мисли за нея. Помнете, че сте отделен човек, а не статистика“, казва Кели.