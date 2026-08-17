Колко клетки има в човешкото тяло? Нови изчисления срутиха стари митове

Д ълго време в научнопопулярната литература като общоприета истина се цитираше числото 37 трилиона клетки. Тази оценка датираше от проучване през 2013 г., в което учените за първи път опитаха да преброят клетъчните типове в човешкия организъм.

Мащабно изследване, публикувано в списание PNAS, обаче преобърна тези представи. Чрез анализ на данни от над 1500 научни публикации изследователите изчислиха клетъчната маса за хора с различен пол, възраст и тегло:

Възрастен мъж (70 кг): около 36 трилиона клетки;

Възрастна жена (60 кг): около 28 трилиона клетки;

10-годишно дете (32 кг): около 17 трилиона клетки.

Кои клетки са най-многобройни?

Човешкото тяло съдържа над 200 основни вида клетки, които варират драстично по размер, форма и функция.

Червените кръвни клетки (еритроцитите): Пренасят кислород и въглероден диоксид. Те съставляват абсолютно мнозинство от общия брой клетки в организма ни.

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Невроните: Предават електрически и химични сигнали, осигурявайки работата на нервната система.

Мускулните клетки: Свиват се благодарение на специализирани протеини.

Бета-клетките в панкреаса: Произвеждат жизненоважния хормон инсулин.

Тромбоцитите: Помагат за съсирването на кръвта, макар формално да не са пълноценни клетки, а фрагменти от по-големи клетки на костния мозък (мегакариоцити).

Според проучванията кръвните клетки са абсолютен шампион по възпроизводство — те съставляват близо 90% от ежедневното клетъчно обновяване в цялото тяло.

Митът: „На всеки 7 години получаваме напълно ново тяло“

Човешкият организъм не е статична структура. Всеки ден в нас умират и се раждат близо 330 милиарда клетки. Скоростта на подмяна обаче зависи изцяло от тъканта:

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Чревният епител се обновява изключително бързо — лигавицата на червата се подменя напълно на всеки 5 дни, за да издържи на агресивната среда от храносмилателни ензими.

Кръвните клетки също се сменят с бързи темпове.

Мозъкът и сърцето обаче не се подмладяват толкова лесно. Много от невроните в главния мозък ни съпровождат през целия ни живот, а способността на сърдечния мускул да се регенерира е силно ограничена.

Именно затова схващането, че на всеки седем години всеки един атом и клетка в нас се заменя с нов, е научен мит.

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Какво определя броя на клетките у всеки човек?

Крайното число варира при всеки индивид и се влияе от ръста, теглото, възрастта и съотношението между мускули, мазнини и органи. Човек с височина 190 см и тегло 90 кг логично има повече клетки от човек с ръст 160 см и тегло 55 кг.

Зависимостта обаче не е правопропорционална, защото размерът на клетките е много различен. В човешкия организъм съществува интересна закономерност: малките клетки (като червените кръвни клетки) присъстват в астрономически количества, докато обемните и тежки клетки са значително по-малко на брой.

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Бактериите в нас: 10 пъти повече или 1 към 1?

Дълго време се смяташе, че микробиомът ни съдържа 10 пъти повече бактериални клетки, отколкото са собствените ни човешки клетки. По-новите и прецизни изчисления обаче обориха и това преувеличение.

През 2016 г. учените установиха, че при типичен 70-килограмов човек бактериите са около 38 трилиона, а човешките клетки — около 30–36 трилиона. Това означава, че съотношението между човешки и бактериални клетки в тялото ни всъщност е практически 1:1.