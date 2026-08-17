Любопитно

Колко клетки има в човешкото тяло? Нови изчисления срутиха стари митове

От пълното обновяване на всеки 7 години до съотношението с бактериите – науката коригира популярните сметки

17 август 2026, 06:20
Колко клетки има в човешкото тяло? Нови изчисления срутиха стари митове
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

Д ълго време в научнопопулярната литература като общоприета истина се цитираше числото 37 трилиона клетки. Тази оценка датираше от проучване през 2013 г., в което учените за първи път опитаха да преброят клетъчните типове в човешкия организъм.

Мащабно изследване, публикувано в списание PNAS, обаче преобърна тези представи. Чрез анализ на данни от над 1500 научни публикации изследователите изчислиха клетъчната маса за хора с различен пол, възраст и тегло:

Възрастен мъж (70 кг): около 36 трилиона клетки;

Възрастна жена (60 кг): около 28 трилиона клетки;

10-годишно дете (32 кг): около 17 трилиона клетки.

Кои клетки са най-многобройни?

Човешкото тяло съдържа над 200 основни вида клетки, които варират драстично по размер, форма и функция.

Червените кръвни клетки (еритроцитите): Пренасят кислород и въглероден диоксид. Те съставляват абсолютно мнозинство от общия брой клетки в организма ни.

8 странни факта за човешкото тяло, които никога не сте чували

Невроните: Предават електрически и химични сигнали, осигурявайки работата на нервната система.

Мускулните клетки: Свиват се благодарение на специализирани протеини.

Бета-клетките в панкреаса: Произвеждат жизненоважния хормон инсулин.

Тромбоцитите: Помагат за съсирването на кръвта, макар формално да не са пълноценни клетки, а фрагменти от по-големи клетки на костния мозък (мегакариоцити).

Според проучванията кръвните клетки са абсолютен шампион по възпроизводство — те съставляват близо 90% от ежедневното клетъчно обновяване в цялото тяло.

Митът: „На всеки 7 години получаваме напълно ново тяло“

Човешкият организъм не е статична структура. Всеки ден в нас умират и се раждат близо 330 милиарда клетки. Скоростта на подмяна обаче зависи изцяло от тъканта:

Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Чревният епител се обновява изключително бързо — лигавицата на червата се подменя напълно на всеки 5 дни, за да издържи на агресивната среда от храносмилателни ензими.

Кръвните клетки също се сменят с бързи темпове.

Мозъкът и сърцето обаче не се подмладяват толкова лесно. Много от невроните в главния мозък ни съпровождат през целия ни живот, а способността на сърдечния мускул да се регенерира е силно ограничена.

Именно затова схващането, че на всеки седем години всеки един атом и клетка в нас се заменя с нов, е научен мит.

Космосът и човешкото тяло: Шокиращи резултати от експеримент на НАСА

Какво определя броя на клетките у всеки човек?

Крайното число варира при всеки индивид и се влияе от ръста, теглото, възрастта и съотношението между мускули, мазнини и органи. Човек с височина 190 см и тегло 90 кг логично има повече клетки от човек с ръст 160 см и тегло 55 кг.

Зависимостта обаче не е правопропорционална, защото размерът на клетките е много различен. В човешкия организъм съществува интересна закономерност: малките клетки (като червените кръвни клетки) присъстват в астрономически количества, докато обемните и тежки клетки са значително по-малко на брой.

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Бактериите в нас: 10 пъти повече или 1 към 1?

Дълго време се смяташе, че микробиомът ни съдържа 10 пъти повече бактериални клетки, отколкото са собствените ни човешки клетки. По-новите и прецизни изчисления обаче обориха и това преувеличение.

През 2016 г. учените установиха, че при типичен 70-килограмов човек бактериите са около 38 трилиона, а човешките клетки — около 30–36 трилиона. Това означава, че съотношението между човешки и бактериални клетки в тялото ни всъщност е практически 1:1.

Източник: Рамблер     
човешки клетки брой на клетките клетъчно обновяване научни митове микробиом червени кръвни клетки човешки организъм регенерация на тъкани неврони съотношение бактерии-клетки
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Жега в понеделник, но времето се обръща във вторник: Бури сменят слънцето

Жега в понеделник, но времето се обръща във вторник: Бури сменят слънцето

Почина актрисата Хейдън Панетиер, известна от „Heroes“ и „Nashville“

Почина актрисата Хейдън Панетиер, известна от „Heroes“ и „Nashville“

Войната в Иран - катастрофа за Йордания

Войната в Иран - катастрофа за Йордания

34-годишен мъж получи шокираща диагноза след непоносими мигрени

34-годишен мъж получи шокираща диагноза след непоносими мигрени

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 10 часа
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 12 часа
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 11 часа
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кая Калас

ЕС готви най-мащабните санкции срещу Русия от началото на войната

Свят Преди 20 минути

Кая Калас заяви, че новият пакет може да увеличи с една трета броя на санкционираните руски организации

Река Дунав

Ниското ниво на Дунав застрашава турбини на АЕЦ „Пакш“ в Унгария

Свят Преди 42 минути

Властите потапят две 80-метрови баржи и изграждат дънна преграда, за да повишат нивото на водата

,

Общ фронт срещу Тел Авив: Осем мюсюлмански страни осъдиха Израел заради плана на Тръмп

Свят Преди 9 часа

Външните министри на Саудитска Арабия, Турция, Египет, Катар и още четири държави излязоха със съвместна декларация срещу Нетаняху. Според тях отхвърлянето на американския план подкопава усилията за траен мир и палестинска държава

,

Пратеникът на Тръмп с поредица от срещи в Египет за примирието в Газа

Свят Преди 10 часа

В северния курортен град Ел Аламейн Къшнър разговаря с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси

,

Стотици мигранти протестираха в Сеута

Свят Преди 10 часа

Протестиращите мигранти са част от между 5000 и 8000-те мигранти, останали в Сеута след миграционната вълна отпреди две седмици

.

Двама загинали, стотици евакуирани заради пожари на остров край Атина

Свят Преди 11 часа

,

Делото за $10 милиарда: BBC поиска съдът да призове децата на Тръмп като свидетели

Свят Преди 11 часа

Адвокатите на британската медия поискаха съдействие от американския съд, за да разпитат Иванка Тръмп и Доналд Тръмп-младши за събитията от 6 януари 2021 г. Тръмп отказа да приеме призовките от тяхно име по делото за 10 милиарда долара

Части от военни дронове от войната в Украйна изплуват край Истанбул

Части от военни дронове от войната в Украйна изплуват край Истанбул

Свят Преди 12 часа

Части от безпилотни апарати, използвани във войната между Русия и Украйна, продължават да изплуват по турското Черноморие. Екипи на бреговата охрана и жандармерията разследват намерените останки в района на Истанбул, Сакария и Дюздже

"

АЕЦ “Козлодуй“ предприе допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав

България Преди 13 часа

Към днешна дата предприятието работи съгласно графика за електропроизводство.

„Невероятно емоционално е“: Ариана Гранде разплака Лондон с финалните си концерти

„Невероятно емоционално е“: Ариана Гранде разплака Лондон с финалните си концерти

Любопитно Преди 13 часа

След години на медиен натиск, онлайн тормоз и лични трагедии, поп звездата обяви, че се оттегля от сцената след десетте си концерта в зала „O2 Арена“. На първото си шоу тя загатна и за събирането си с бившия си приятел Рики Алварес

Тежка катастрофа на Околовръстния път на София, има пострадали

Тежка катастрофа на Околовръстния път на София, има пострадали

България Преди 13 часа

Произшествието затрудни движението в района на разклона за Бистрица

,

По-бързо от светлината? Вълнов феномен обърка физиката

Любопитно Преди 13 часа

Учени откриха, че интерференцията между директни и отразени вълни може да изпрати енергиен пик с двойно по-висока скорост. Ефектът работи под вода, но може да важи и за светлината във вакуум.

Папа Лъв XIV призова за край на насилието срещу палестинците на Западния бряг

Папа Лъв XIV призова за край на насилието срещу палестинците на Западния бряг

Свят Преди 13 часа

Главата на Римокатолическата църкви осъди продължаващите атаки на израелски заселници срещу цивилни палестинци. От лятната си резиденция Папа Лъв XIV настоя за спешни действия от международната общност за създаване на две държави

,

Военният командир на САЩ приключи 10-дневна обиколка в Близкия изток

Свят Преди 13 часа

Последната спирка беше самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“

.

НАП разкри над 250 нарушения на търговци във Варненска област

България Преди 14 часа

Най-често търговците не издават касов бон

.

Звезда на „Байерн“ припадна на терена заради жегите в Германия

Свят Преди 15 часа

Джамал Мусиала вкара гол при победата с 3:1 срещу „Лайпциг“, но минути по-късно колабира на терена от 33-градусовата жега в Мюнхен. Халфът се възстанови бързо, но инцидентът предизвика сериозен уплах сред щаба на баварския гигант

Всичко от днес

От мрежата

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg
1

Студен фронт носи летни бури във вторник

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 17 август, понеделник

Edna.bg

Почина актрисата Хейдън Панетиер на 36-годишна възраст

Edna.bg

Бивш футболист на Монтана: Не ни плащаха в продължение на 3-4 месеца, нямахме пари за храна

Gong.bg

Петър Мицин в топ 8 на 400 метра свободен стил в Европа

Gong.bg

Как действа „Кръв и чест“ и защо е под строг мониторинг във Великобритания

Nova.bg

Как ще се изчислява минималната работна заплата от 2027 година

Nova.bg