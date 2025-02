25 февруари: Папа Пий V отлъчва Елизабет I от църквата

Н а 25 февруари 1570 г. папа Пий V отлъчва британската кралица Елизабет I от римокатолическата църква. Това негово действие освобождава поданиците ѝ от задължението да проявяват вярност, срещу нея са организирани няколко заговора за покушение, но всички са предотвратени благодарение на доброто разузнаване на тайните служби.

Личните религиозни убеждения на Елизабет може никога да не станат известни.

Нейната религиозна политика подхожда прагматично към решаването на основните въпроси. Първият е за нейната легитимност. Макар че и според протестанти, и според католици тя е незаконнородена, за английската църква нейната ретроактивно обявена незаконност не е сериозно препятствие в сравнение с това никога да не е била легитимна, докато ревностните католици твърдят обратното. Може би най-важното е, че в нейните собствени очи скъсването с Рим я прави законна. По тази причина никога не е имало съмнение, че Елизабет ще прегърне протестантството, поне номинално.

Elizabeth I was born #OTD in 1533, daughter of Henry VIII & Anne Boleyn. She became queen in 1558 aged 25 and ruled for 45 years as the last Tudor monarch. Her reign saw the defeat of the Spanish Armada, a revised Book of Common Prayer & a golden age of playwrights and poets. pic.twitter.com/Uz3mmkMem9

Елизабет и съветниците ѝ осъзнават опасността от католически кръстоносен поход срещу еретична Англия. Следователно тя търси решение, което да удовлетвори желанията на английските протестанти, без да засегне твърде силно католиците, и в същото време да не толерира по-широкообхватните реформи, изисквани от най-радикалните протестанти – пуританите. В резултат на това парламентът от 1559 г. започва работа въз основа на протестантското споразумение на Едуард VI, в което монархът е начело, но има и много католически елементи, като одеждите на свещениците. Сред първите актове на новата кралица е премахването на последиците от църковната политика на Мери I.

Възстановена е независимостта на Англиканската църква от папата

и тя се връща към протестантството. Всички лица, заемащи обществени длъжности, са задължени да признаят върховенството на монарха над църквата, в резултат на което много католици, включително епископи, са отстранени от постовете си.

On this day in 1603, Elizabeth I died at Richmond Palace. She was 69 years old and had reigned for almost 45 years. Elizabeth's death marked the end of the Tudor dynasty. She was succeeded by James I, (James VI of Scotland), son of Mary Queen of Scots. pic.twitter.com/b9UImnJU8T