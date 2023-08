18 смъртни случая: Проклятието на филма "Майстора и Маргарита"

С ред режисьорите и актьорите отдавна се носят слухове за "проклятието" на романа "Майстора и Маргарита" на Михаил Булгаков. Твърди се, че по време на представленията се случват странни неща, а при заснемането на филми или телевизионни предавания някои актьори отказват роли. Те се опитвали да заснемат сцени много пъти, но винаги се случвало нещо.

Филмовият режисьор Владимир Наумов, който работи върху идеята да направи филм по романа, каза, че в съня му се явил духът на вдовицата на Булгаков, заявявайки, че никой няма да направи този филм. В края на 80-те години Елдар Рязанов и Елем Климов планират да направят филм по романа, но те се скарват с инвеститора. Но най-драматичната история се случва с адаптацията на Юри Кара.

Какво проклятие, такова проклятие!

Юри Кара в крайна сметка прави филма. Анастасия Вертинская играе Маргарита в него и като цяло целият цвят на националното кино от онова време е зает в ролите - Михаил Улянов играе Пилат Понтийски , Валентин Гафт - Воланд. Но тогава започнали проблемите: с наследниците поради авторски права и с продуцентите - поради различия в мненията относно времето на картината.

Майстора, който отлетя при Маргарита

Компанията TAMP инвестира в скъп проект, който през 1995 г. отказва да пусне филма на екраните, позовавайки се на необходимите подобрения. Режисьорът Юрий Кара, който няма копия на филма, поискал съдебен процес. Започна шумен процес, през юни 1999 г. Московският градски съд призна компанията TAMP за собственик на всички авторски права върху филма.

Съхраняването на филма е поверено на началника на службата за сигурност на ТАМП Валери Тарасов, който след като ги е скрил безопасно, внезапно умира. В резултат на това този филм лежи на рафта повече от десетилетие и беше показан едва в края на 2000-те, когато младата жена вече не беше млада и уместността на предложената версия е съмнителна.

След Кара щафетата поема Владимир Бортко. През 2000 г. имал проблеми с правата върху романа, но пет години по-късно е направен следващият опит. Дотук добре, той успява не само да заснеме цялата си версия, но дори и да я излъчи.

Но! В ролята на Воланд той вижда Олег Янковски и актьорът категорично отказва, като казва, че Дяволът, като Господ Бог, не може да се играе. В крайна сметка Олег Басилашвили изиграва Воланд много убедително, но след снимките актьорът има кръвоизлив в дясната гласна струна. След като произнесе монолога на Воланд, той изхриптява и губи гласа си.

Актьорът Александър Адабашян, който изигра Михаил Берлиоз, попада в болница с инфаркт след снимките. Казват обаче, че всичко започва по време на снимките на първата сцена: в градината на Ермитажа внезапно се спуква тръба. На снимачната площадка дори бил поканен свещеник, който да освети студиото.

И тогава започва необяснимото! Един по един актьорите започват да умират!

Месец преди премиерата 47-годишният Александър Чабан умира при неясни обстоятелства - този актьор играе ролята на следовател, той е намерен мъртъв в собствения си апартамент. Година по-късно умира Павел Комаров, 38-годишният актьор играе малка роля в сериала като крадец. През декември 2006 г. умра друг актьор - Станислав Ландграф. Той получава ролята на критик Латунски, когото Маргарита иска да простреля в сърцето. Причината за смъртта на актьора е инфаркт.

През април 2007 г. умра Кирил Лавров, неподражаемият Пилат Понтийски, покосен от безпощадна левкемия. Буквално в същия ден Евгений Меркуриев, който играеше счетоводителя, пропада под леда по време на риболов.

