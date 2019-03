למילים יש כוח אדיר, עליי בכל אופן זה לגמרי השפיע .. אני באמת ניסיתי שלא,רציתי להתעלם.. ובכל פעם מחדש הבטחתי לעצמי שלא אתן לזה להשפיע עליי. אבל אז זה קרה, בלי שרציתי, הרוע הזה הצליח לפגוע בי אפילו דרך המסך וזה עצוב לי, ואני בטוחה שגם לכל אדם אחר.. א נ י ל א ב ו ב ה יש לי רגשות, אני נעלבת, אני נפגעת, אני מסתגרת וכן, גם אני בכיתי עד שהבנתי שזה פשוט לא שווה להתייחס לאותם אנשים שגורמים לנו להרגשה רעה אלא באלה שמעריפים אהבה ❤ אבל אפשר לתקן, ויש לי הצעה: בואו ננסה יחד להיות טובים יותר, נפזר כמה שיותר אהבה והרבה נצנצים ברחבי העולם✨ ואני מבטיחה לכם, שהכל יראה קסום הרבה יותר. אז בתור התחלה, אם אני לא אומרת מספיק, אני אוהבת אתכם.. את כולכם.. באמת באמת ❤ ‏@achimgdolim #אניזהאני **יחד נעצור את השנאה** Words have a huge impact, on me at least...I really tried not to and I really tried to ignore, and every time I promised myself I would not let it impact me. And then it happened, with out me wanting to the evil was able to hurt me even through a screen And that upsets me, and I’m sure every other person would feel this way I am NOT a D O L L I have feelings, I get hurt, and yes I even cried, until I realized it just isn’t worth it to pay attention to those who do us wrong. But we can try and fix it and I have an idea: let’s try together to be better, let’s spread as much love and glitter to all the world ✨ And I promise you all will look much more magical And for a start I just really wanted to tell you all how much I love you for real for real❤️

