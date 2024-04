16 безследно изчезнали и само един оцелял: Тайните на мистериозните пещери "Кухнята на дявола"

С гушени в цъфтящите склонове на Кодайканал, Тамил Наду, пещерите Гуна, първоначално известни като "Кухнята на дявола" (Devil's kitchen caves), са обвити в мистерия и очарование.

Открити през 1821 г. от британския офицер Б. С. Уорд, тези пещери остават сравнително безизвестни, докато филмът "Гунаа" от 1991 г. не ги изстрелва в светлината на прожекторите. Оттогава насам пещерите привличат многобройни посетители, заинтригувани от естествената им красота и загадката, която ги заобикаля. Името "Кухнята на дявола" изглежда подходящо за място, което е станало свидетел на многобройни изчезвания, което добавя смразяващ елемент към историята му.

Пещерите са разположени на височина 2230 м сред гъсти гори и пасища, заобиколени от емблематичните стълбовидни скали на Кодайканал. Вътрешността на пещерите представлява лабиринт от тъмни стаи, дом на прилепи и потънали в студен, тих мрак.

С наследството на тези пещери са свързани и различни легенди. Една от популярните легенди свързва пещерите с хиндуистката митология, като предполага, че в тях са се готвели Пандавите по време на изгнанието си, поради което пещерите са получили прозвището "кухня". Смята се, че терминът "дявол" в името се дължи на тъмните и пълни с прилепи камери, които може да са изглеждали страховити на първите изследователи, което ги е накарало да свържат мястото с нещо зловещо.

Известността на пещерите Гуна се дължи на многобройните изследователи и туристи, които са се впуснали в дълбините им и никога не са се върнали. Към 2016 г. в полицейските архиви са регистрирани 16 изчезвания, свързани с пещерите, като телата все още не са открити. Поради това пещерите се смятат за едни от най-опасните в света.

Единственият известен оцелял от дълбините на пещерите Гуна се появява през 2006 г. - събитие, което вдъхновява малаяламския филм "Manjummel Boys", излязъл на екран през 2024 г.

Въпреки опасностите, пещерите Гуна са чудо на природата. Входът е маркиран от две скали, подобни на колони, които водят до стръмно спускане, образувано от трета скала. Структурата на пещерите е нееднородна и дълбока, с дупки, които са отнели живота на непредпазливи хора. Очарованието на непознатото често надделява над предпазливостта, като хората продължават да изследват пещерите дори и след като те са официално затворени за посетители в началото на 2000-те години.

Връзката на пещерите с филмовата индустрия само увеличава тяхната привлекателност. След "Gunaa" в други филми като "Shikkar" и "Manjummel Boys" пещерите се появяват, което допълнително затвърждава мястото им в популярната култура. Това обаче е довело и до увеличаване на посещаемостта и съответно до повече случаи на изчезнали хора. За тези, които се опитват да разгадаят тайните на пещерите Гуна, това е пътуване, изпълнено с риск.

