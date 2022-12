150-килограмов джиджифилов Бял дом привлича туристи

Д жинджифилов сладкиш - макет на Белия дом, е част от тазгодишната коледна украса, изработена от Историческата асоциация на Белия дом, съобщава Асошиейтед прес.

Тя е в крак с дългогодишната традиция за излагане на джинджифилов модел на сграда № 1 в САЩ като част от празничната украса с адрес 1600 Пенсилвания авеню, Вашингтон.

The 2022 White House Holiday theme of “We the People” represents what brings the American people together during the holidays and throughout the year. Learn more about the inspiration at https://t.co/ZlZuwWqmfU . pic.twitter.com/wEV6EQSdXb

Украшението за 2022 г. - джинджифилова къща с формата на Белия дом - е в чест на администрацията на президента Ричард Никсън. Първата дама Патриша Никсън бе тази, която навремето за първи път изложи джинджифилова къщичка в Държавната трапезария за празниците. Това е много преди талантливите сладкари в Белия дом да започнат да изработват захарни копия на имението на изпълнителната власт, тежащи над 50 килограма.

Днес Коледа в Белия дом би била непълна без подобна украса.

„Първоначално това бяха традиционни джинджифилови къщички с триъгълен покрив, но сега вече са истински макети на Белия дом“, разказва Стюарт Маклорън, президент на Историческата асоциация на Белия дом. Частно финансираната асоциация започва да продава популярния годишен коледен орнамент на Белия дом през 1981 г.

Украсата за тази година изобразява северната и южната фасади на Белия дом, декорирани с бели захарни улуци, червено-бели бонбони, дъвки и захарни пръчици. Всеки от тези орнаменти е придружен от книжка за историята на конкретното президентство, по време на което е използван за първи път.

Джинджифиловият Бял дом, който в момента е изложен за хиляди туристи и гости, посещаващи коледните приеми, тежи около 150 килограма и включва захарна реплика на Залата на независимостта на Филаделфия в съответствие с девиза на първата дама Джил Байдън „Ние, хората“.

Традицията датира от 1969 г. и е положена от г-жа Никсън и сладкар, който е германец. Джинджифилова къщичка с триъгълен алпийски покрив е обичайна за Германия и точно такава се превръща в неизменна част от украсата за празниците в Белия дом.

„Джинджифиловите къщички на шеф готвача Рафърт първоначално бяха малки алпийски хижи с триъгълен покрив, към които в по-късните години започнаха да добавят някои специални щрихи, за да отразят настоящото първо семейство - като например желирани зърна, представляващи любимите бонбони на президента Роналд Рейгън, или реплики на домашните любимци на конкретното семейство“ , пише Дженифър Пикенс, автор на книга за празнуването на Коледа в Белия дом.

„Те станаха толкова популярни, че се наложи по време на туристическите обиколки на Белия дом да поставим охрана, за да попречи на нечия палава ръка (или зъби) на дете да отчупи парче от тях“, пише Пикенс.

Всъщност джинджифиловите макети на Белия дом не са годни за консумация.

Всяка Коледа от 1981 г. насам, когато първата дама Нанси Рейгън дава одобрение, Историческата асоциация проектира декорация в чест на конкретен президент или ключова годишнина на Белия дом.

Украшението за идната 2023 г. ще бъде в чест на президента Джералд Форд. Г-н Маклорин съобщи, че вече е одобрил дизайна, който ще бъде разкрит пред публика в Деня на президента през февруари.

Tonight, the First Family and the Second Family attended the National Christmas Tree Lighting. For 100 years, Americans have gathered at the White House to celebrate the holiday season with the unveiling of this tree. pic.twitter.com/VbjiKbk8ab