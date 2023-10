13 минути без да поемат дъх: Азиатските номади, превърнали се в хора тюлени

С редностатистическият здрав човек, който не е обучен в статична апнея, може да задържи дъха си за максимум две минути под вода, като преди това има допълнителното предимство да вдиша чист кислород.

А сега си представете племе от хора, етнос, който е генетично адаптиран да оцелява под вода без кислород средно поне 13 минути. Хората от племето „баджау лаут“ от Югоизточна Азия не са специално обучени в съвременната статична апнея, но е установено, че са еволюирали физиологично и генетично, придобивайки нови характеристики, които на практика са ги превърнали в хора тюлени.

The Bajau people know nothing but the sea. They are born, marry, and die in it, and live in boats or wooden houses in the middle of the water. pic.twitter.com/ZxNFG84zb7