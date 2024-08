"10 часа усещах мъчителна болка": Мъж оцеля след ухапване от отровна змия

Р афаел Фрейтас обича да ходи на походи и къмпингува недалеч от дома си в Атланта.

Но на 3 юли той е ухапан от отровна змия от вида „меден главоч“ в относителното спокойствие на собствения си заден двор и е настанен в интензивното отделение за три дни, преди да бъде изпратен у дома с инструкции да повдига глезена си в продължение на две седмици.

Риалторът, който не е осигурен, но е започнал втора работа при главен изпълнител, е започнал кампания GoFundMe, за да помогне за болничните сметки от лечението му с противоотрова.

39-годишният Фрейтас наскоро разговаря с Анна Лазарус Каплан от PEOPLE, за да опише подробно преживяването си и да сподели съвети за всеки, който се окаже в подобна ситуация.

Историята на Рафаел:

С приятелката ми Лесли се подготвяхме за партито за 4 юли. Предната вечер бяхме отишли на нощно плуване. Забелязахме, че в басейна има няколко листа, затова излязохме. Никой друг не беше в къщата. Отидохме отстрани, за да вземем мрежата, с която да изгребем листата. Тя отиде пред мен до навеса, а аз останах извън оградата и я чаках да ми подаде оборудването.

В този момент погледнах надолу и просто усетих как този огромен огън преминава в крака ми.

Беше най-ужасната болка в живота ми. Никога не съм усещал нещо подобно. Веднага погледнах надолу - помислих, че съм стъпил на огън или нещо подобно. Попитах: „Защо тук има огън?“

Погледнах надолу и видях две следи от ухапване, две малки точки. От тях течеше кръв, а след това някаква жълта слуз. Стиснах, колкото можах. Осъзнах: „О, боже, това е ухапване от змия.“ Погледнах вляво и видях, че медноглавият се е свил на руло, съскайки към мен с напълно отворена уста.

How I Survived a Venomous Snake Bite in My Own Backyard — Then 10 Hours of 'Excruciating Pain' (Exclusive) https://t.co/G8Ko859vyz