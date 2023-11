10 000 пъти по-бързо от хората: Изкуствен интелект картографира айсберги

И зследователи от университета на Лийдс, Великобритания, разработиха невронна мрежа, която може лесно и точно да разпознае и очертае движението на големи антарктически айсберги от сателитни снимки, като се справя със задачата за 0,01 секунди, съобщи пресслужбата на Европейската космическа агенция (ЕКА).

Новаторският подход в изследването е в ярък контраст с трудния и отнемащ много време ръчен метод, използван от изследователите досега.

Ръководител на проучването, публикувано в специализираното издание The Cryosphere, е Ане Бракман-Флогман. Тя е провела изследването по време на докторантурата си в университета на Лийдс. Сега тя работи в Арктическия институт на Норвегия в Тромсьо и подчертава значението на големите айсберги в антарктическата околна среда.

"Гигантските айсберги са значими компоненти на антарктическата околна среда. Те въздействат на физиката, химията и биологията на океана, както и на морските дейности, разбира се. Следователно е от ключово значение да бъдат локализирани айсбергите и да се наблюдават размерите им, за да се оцени колко вода от топящия се лед освобождават в океана", каза тя.

