Традицията да си украсяваме елха

Тази традиция е от много по-отдавна, отколкото си мислите. Вярва се, че идеята е била на Мартин Лутер, който променя из основи не само християнството, но и целия свят. Една вечер, докато гледал дръвчетата, забелязал колко красиво блестят звездите през тях. Той поставил свещи върху елхата и така започнала традицията, която познаваме до ден днешен.

Костюмът на дядо Коледа

За първи път Добрият старец е изобразен в синьо палто на бели звездички, с панталон в бяло и синьо. На снимката от 1863 г. той раздава подаръци на войници. Червеният костюм, който познаваме днес, е създаден от Кока-Кола през 30-те години на ХХ век.

Най-известната коледна песен

Всички знаят песента We wish you Merry Christmas или "Желаем ви Весела Коледа". Но в миналото тя далеч не е била весела песен. Използвала се от ниската класа, която се е събирала на тълпи по барове. Те са се напивали и заплашвали собствениците с думите "Пожелаваме ви весела Коледа...или няма да се приберем у дома, докато не ни дадете пиене". Иронията в това изказване била, че те няма да напуснат бара, за да могат собствениците да празнуват, докато не получат още алкохол.

Сезонът на разделите

Според данни на Фейсбук около две седмици преди Коледа броят на двойките, които се разделят, е значително по-голям спрямо друго време през годината. За щастие, статистиката показва, че разделите точно на Коледа не са чести.

