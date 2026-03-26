Жената, обвинена в стрелба по дома на Риана, пледира невинна

Ж ената, която откри стрелба по имението на Риана в Лос Анджелис по-рано този месец, пледира невинна пред съда по обвинение в опит за убийство на певицата и носителка на „Грами", съобщава BBC.

35-годишната Иванна Лизет Ортис е обвинена в опит за убийство на Риана, след като на 8 март в 13:15 ч. местно време (21:15 ч. по Гринуич) откри огън с полуавтоматична пушка по имението на музикалната икона в Бевърли Крест.

Съдебните документи твърдят, че Ортис се е опитвала да застреля Риана, рапъра A$AP Rocky, трите им малки деца и други хора, които са се намирали в дома и в съседен имот. При инцидента няма пострадали.

Ортис, която е заплашена от доживотен затвор, остава в ареста. В сряда тя представи своята позиция пред Върховния съд на окръг Лос Анджелис (Superior Court of Los Angeles County – първоинстанционен съд с широка юрисдикция) чрез своя адвокат.

Ортис, която по професия е логопед, трябва да се яви отново за предварително изслушване на 8 април. Тя остава под стража, като гаранцията ѝ е определена на 1,875 млн. долара (около 1,4 млн. паунда).

Нейният защитник – служебен адвокат, назначен по делото за тежкото престъпление – поиска намаляване на гаранцията. Прокурорът от службата на окръжния прокурор на Лос Анджелис Александър Бот обаче отбеляза, че Ортис е обвинена в изстрелването на около 20 патрона с оръжие тип AR (автоматична карабина), което е поставило живота на много хора в риск, съобщават от прокуратурата.

Бот изтъкна пред съда, че Ортис е разполагала с перука за дегизировка, което според него доказва, че тя е планирала престъплението предварително.

Съдията също така забрани на Ортис да упражнява професията си на логопед в щата Калифорния, съобщи говорител на прокуратурата.

Ортис е изправена пред множество други обвинения, включително:

10 точки за нападение с полуавтоматично огнестрелно оръжие (тежки престъпления);

3 точки за стрелба по обитавано жилище или превозно средство за живеене.

Всяка точка от обвинението за нападение е свързана с конкретно лице, по което Ортис е стреляла според съдебните документи.

Наказателната жалба, получена от BBC, изброява жертвите като Робин Фенти и Раким Майърс – истинските имена на Риана и A$AP Rocky – техните три деца, майката на Риана, Моника Фенти, и няколко други лица. Ако бъде призната за виновна, тя е заплашена от максимално наказание доживотен затвор.

Ортис е обвинена, че се е приближила с автомобил до предната част на къщата, произвела е множество изстрели по нея и след това е избягала.

Нейната бяла Tesla беше локализирана на около 12 км (осем мили) от дома на певицата в търговски център в Шърман Оукс, където тя беше задържана.