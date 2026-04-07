Свят

Ирански политолог: Тръмп е отчаян

Ахмадян: Той иска иранците да възприемат по-сериозно заплахите му

7 април 2026, 22:49
Ирански политолог: Тръмп е отчаян
П оследната заплаха на президента на САЩ Доналд Тръмп да унищожи „цялата цивилизация“ в Иран подсказва, че той става „все по-ядосан и отчаян“, коментира пред „Ал-Джазира“ Хасан Ахмадян, доцент по политически науки в Техеранския университет.

„Тонът става все по-суров с всеки изминал ден, което според мен подсказва, че той е в безизходица“, каза Ахмадян.

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

„Той иска иранците да възприемат по-сериозно заплахите му и да ги принудят да променят мнението си“, смята Ахмадян.

Политологът добави, че макар Тръмп да не може да изпълни заплахата си, той може да удари Иран по-силно, на което Техеран ще отговори.

„Това е доста дълбоко тресавище, което започна с началото на тази война и продължава, без Тръмп да постигне нито една от целите си“, смята Ахмадян.

Източник: Al Jazeera    
Доналд Тръмп Иран Заплахи Хасан Ахмадян
Последвайте ни
