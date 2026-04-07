Парламентарни избори

Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването

ЦИК осигурява преглед на изходния код, докато МВР охранява доставката на бюлетините в страната

Обновена преди 13 минути / 7 април 2026, 07:24
Публикуваха хеш кода за изборите на 19 април

ЦИК започва консултации с партиите за секциите в чужбина

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота

Операция

Полицейски акции срещу изборни измами в части от страната

Показаха как ще изглеждат бюлетините за вота на 19 април

"Информационно обслужване" демонстрира системата за компютърна обработка на данните от гласуването на 19 април. Това е поредна крачка по пътя към предстоящите избори.

Председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова призова всички, които се интересуват от изборния процес, да бъдат активни не само като избиратели, но и като наблюдатели. 

Генерираха хеш кода за изборите на 19 април

Ивайло Филипов, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Информационно обслужване" АД, изтъкна, че за 24 години няма нито една официална жалба срещу компанията. 

Александър Станев, който води техническия проект на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите, отбеляза, че преди всеки един национален избор се прави една демонстрация, която представлява малка обработка на едни избори. 

Той обясни, че технологично нещата се надграждат с всеки нов избор. 

Започва изграждането на софтуера на машините за гласуване

След демонстрацията Филипов заяви пред журналисти, че една от новостите е детайлно описание на стъпките от методиката за всеки един български гражданин, представено и визуално.

"Друго важно нововъведение, което създадохме съвместно с Централната избирателна комисия през последната седмица, е насочено към улесняване работата на секционните избирателни комисии и подобряване качеството на протоколите. Създадохме приложение, което представлява електронен протокол", обясни той. 

По думите му мобилното приложение, което вече е изтеглено над 2000 пъти, позволява всички контроли при попълването - да бъдат спазени.

"Ако не бъдат, системата дава ясна грешка с описание. Така оригиналният секционен протокол се попълва четливо, без грешки и с всички необходими данни", подчерта той. 

Министърът на електронното управление призова гражданите да гласуват с машини

Росица Матева от ЦИК от своя страна изтъкна, че е много важно в момента на преброяване и установяване на резултатите всички участници - наблюдатели, представители на партии, кандидати и членове на комисии, да използват приложението и да проверят данните още преди пренасянето им в оригиналния протокол.

"Грешките могат да се коригират именно тогава. Следващото място за корекция е Районната избирателна комисия. Ако има грешки в действителните гласове, трябва да се извърши повторно преброяване на място. След сканирането на протоколите Централната избирателна комисия няма право да прави такива корекции", подчерта тя, цитирана от NOVA.

По-късно Централната избирателна комисия ще осигури възможност за публичен преглед на изходния код на системите, които ще бъдат използвани за компютърната обработка.

Продължава и процесът по получаване на бюлетините за деня на вота в областните центрове в цялата страна. От МВР са ангажирани с това да осигурят охраната на процеса, както и на изборните помещения. По отношение на сигурността на изборния процес вчера стана ясно, че за първи път в договора на Министерството с "Информационно обслужване" е предвидена клауза за проверка дали телефоните излъчват сигнал по време на преброяването на бюлетините. Целта е Районните избирателни комисии да могат да предприемат своевременни мерки.

 

Главният изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов

Vivacom поставя хората в центъра на технологиите

Любопитно Преди 37 минути

Телекомът с нова структура в подкрепа на стратегията си и въвеждането на AI като инструмент в помощ на екипите

Експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни бомби

Експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни бомби

Свят Преди 39 минути

Нанесени са щети на сгради и паркирани автомобили

Кървава драма в Русия: Ученик прободе смъртоносно с нож учителка

Кървава драма в Русия: Ученик прободе смъртоносно с нож учителка

Свят Преди 49 минути

Тя е била приета в болница в много тежко състояние, лекарите не са успели да спасят живота ѝ

Димитър Радев пред „Ройтерс": България отчете ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

Димитър Радев пред „Ройтерс“: България отчете ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

България Преди 52 минути

Управителят на БНБ обяви пред „Ройтерс“, че ефектът от еврото върху цените у нас е едва 0,4%, а подкрепата за валутата вече надхвърля 54%. Радев обаче предупреди за нови рискове пред еврозоната и възможни повишения на лихвите още през юни заради войната

„Без аналог": Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

„Без аналог“: Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

Любопитно Преди 1 час

Артефактът на възраст 1400 години е бил открит наскоро в древния град Хипос, важен епископски център по време на византийската епоха. Градът някога е бил единственият християнски град около Галилейското езеро, контролиращ територии, свързани със служението на Исус

Кораб с 30 пътници заседна край острова от филма "Корабокрушенецът"

Кораб с 30 пътници заседна край острова от филма "Корабокрушенецът"

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал край остров, известен от филма "Корабокрушенецът" с Том Ханкс

Снимката е илюстративна

Украйна осъди на 15 години затвор руски агент, подготвял взрив на влак

Свят Преди 1 час

Служителите на ССУ са разкрили действията му, обезвредили са предварително устройствата и са задържали мъжа в дома му в Киев

„Дарвинистка битка" за оръжейната индустрия на Запада

"Дарвинистка битка" за оръжейната индустрия на Запада

Свят Преди 1 час

Новите отбранителни стартъпи оспорват господството на гигантите в сектора, докато военните разходи в Европа и САЩ растат

Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански

Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп се пошегува, че има рекорден рейтинг в Латинска Америка и обмисля да се кандидатира за лидер на Венецуела след края на мандата си в САЩ. Президентът се похвали с езикови заложби, въпреки че наскоро отказа да учи „проклет испански“ пред лидери

Когато числата проговорят: новият подкаст на Милена Иванова ЕА е тук

Любопитно Преди 1 час

<p>Акция в Разградско: Намериха списъци с имена и парични суми</p>

Акция в Разградско: Намериха списъци с имена и парични суми, свързани със съмнения за изборна търговия

България Преди 1 час

На контролно-пропускателните пунктове, съвместно с екипи на жандармерията, са проверени 242 превозни средства и 312 души

Пентагонът търси начин Тръмп да удря Иран "законно"

Пентагонът търси начин Тръмп да удря Иран "законно"

Свят Преди 1 час

Нови цели с двойна употреба може да позволят атаки без обвинения във военни престъпления

„Самолетът на Страшния съд" излетя малко преди крайния срок за Иран

„Самолетът на Страшния съд“ излетя малко преди крайния срок за Иран

Свят Преди 1 час

Boeing E-4B Nightwatch, който е проектиран да защитава служители, отговарящи за националната сигурност, и да поддържа функционирането на правителството по време на ядрена война, беше засечен над военновъздушната база Офът, където се намира щабът на Стратегическото командване на САЩ

Снимката е илюстративна

БАБХ иззе половин тон млечни продукти в Хасковско

България Преди 1 час

Установено е, че те са транспортирани при температура, по-висока от изискваната

Простреляха рапъра Офсет, бившият съпруг на Карди Би е ранен във Флорида

Простреляха рапъра Офсет, бившият съпруг на Карди Би е ранен във Флорида

Свят Преди 1 час

Бившият член на „Мигос“ и бивш съпруг на Карди Би е в стабилно състояние след стрелба пред хотел в Холивуд, Флорида. Полицията вече е задържала двама души, докато музикалният свят си припомня трагичната съдба на колегата му Тейк Оф от преди години

Кървава размяна на удари: Жертви и ранени след масирани атаки с дронове в Русия и Украйнa

Кървава размяна на удари: Жертви и ранени след масирани атаки с дронове в Русия и Украйнa

Свят Преди 1 час

Оцеляло 5-годишно момиченце в Русия е в болница с изгаряния, докато в Украйна 11-годишно момче загуби живота си под руините

