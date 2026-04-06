Парламентарни избори

Пуснаха интерактивна карта със секциите за гласуване в чужбина

На сайта на МВнР ще бъде публикувана и таблица с адреси, които ще могат да се копират в мобилни устройства

Обновена преди 2 часа / 6 април 2026, 06:49
Пуснаха интерактивна карта със секциите за гласуване в чужбина
Източник: БТА

С ъздадена е интерактивна карта, на която са посочени секциите за гласуване за българите в чужбина. Това съобщи Боряна Стойнова от Министерството на външните работи (МВнР) по време на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предсрочните парламентарни избори на 19 април, който се състоя в сградата на Министерския съвет.

Картата е публикувана на сайта на МВнР. 

За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

По думите ѝ секциите са най-много в Европа.  

Освен картата, на сайта на МВнР ще бъде публикувана и таблица с адреси, които ще могат да се копират в мобилни устройства. 

МВнР: В 290 секции ще се гласува с машини

"На сайта има и списъци за гласуване извън страната и гражданите могат да проверят дали са вписани в тях", добави тя.

"Работим допълнително и по логистиката, в изпълнение на указанията на ЦИК", каза още Стойнова.

По думите ѝ се подготвя и логистичната схема, по която машините ще бъдат изпратени в чужбина.

Източник: Десислава Пеева, БТА    
Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

Жена изчезна пред очите на съпруга си, след като падна с ключовете на лодката в океана

Жена изчезна пред очите на съпруга си, след като падна с ключовете на лодката в океана

Солари по блоковете: Между желанието за пестене и закона

Солари по блоковете: Между желанието за пестене и закона

Имат ли женските кучета оргазми?

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 6 часа
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 7 часа
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 5 часа
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 7 часа
„Малкълм“ се завръща на екрана, но без Дюи: Защо актьорът отказа „торби с пари“

Любопитно Преди 18 минути

Култовият сериал „Малкълм“ (Malcolm in the Middle) отново е на екран, но един от ключовите персонажи избра академичната кариера пред светлините на прожекторите и огромния хонорар

Великденски яйца

Как да познаем опасната боя за яйца преди Великден

Любопитно Преди 19 минути

Трудно е да си представим Великден без ярко оцветени яйца – един от основните символи на празника, представляващ живота и обновлението. Традиционното боядисване на яйца обаче може да бъде опасно, ако се използват неправилни бои

Снимката е илюстративна

Новата най-висока сграда в света достига исторически етап

Свят Преди 1 час

Джеда Тауър в Саудитска Арабия се подготвя да премине границата от 100 етажа до седмици. Архитектът Ейдриън Смит разкрива пред Newsweek, че мегаструктурата ще бъде първата в историята, висока над 1 километър, оставяйки „Бурдж Халифа“ на второ място

Явор Божанков остана без шофьорска книжка

Явор Божанков остана без шофьорска книжка

България Преди 1 час

Депутатът си признал, че не се подчинил на полицейско разпореждане

Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна

Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна

Свят Преди 1 час

Техеран не вярва, че САЩ са готови за трайно прекратяване на огъня

Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Турският танкер Ocean Thunder премина безопасно през блокирания от Техеран воден път, съобщиха от Анкара. Още 12 кораба и 156 моряци остават в близост до зоната на конфликта, докато светът следи със затаен дъх всяко преминаване през критичния проток

Не пропускайте това сутрин! Ще ви бъде трудно през деня

Не пропускайте това сутрин! Ще ви бъде трудно през деня

Любопитно Преди 1 час

Сутрин без закуска изглежда като нещо дребно за мнозина, но тялото може да пострада много. Тогава една обикновена работна сутрин може да се превърне в борба с умора, раздразнителност и постоянни мисли за храна

Първа сърдечна трансплантация за годината в УМБАЛ „Света Екатерина“

Първа сърдечна трансплантация за годината в УМБАЛ „Света Екатерина“

България Преди 2 часа

Донорът е 43- годишна жена

„Никога не съм срещала това чудовище“: Джиджи Хадид опроверга слуховете за връзка с Епстийн

„Никога не съм срещала това чудовище“: Джиджи Хадид опроверга слуховете за връзка с Епстийн

Любопитно Преди 2 часа

Супермоделът реагира остро, след като името ѝ се появи в разсекретените файлове на покойния сексуален престъпник, отричайки всякаква връзка с него

<p>Започна разпределението на бюлетините за изборите</p>

Започна разпределението на бюлетините за изборите на 19 април

Парламентарни избори Преди 2 часа

МВР осигурява охрана, а също продължава своята превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушение на изборните права

Ким Чен-ун се вози на танк, управляван от дъщеря му Джу Е

Южна Корея твърди: Ясен е наследникът на Ким Чен Ун

Свят Преди 2 часа

Многократното присъствие на Джу Е на събития, свързани с отбраната, има за цел да намали съмненията относно жена наследник и да ускори изграждането на наратив за наследяване

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

България Преди 2 часа

Момчето, състезател на ЦСКА, е получило сериозна травма на шийните прешлени

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

България Преди 2 часа

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

България Преди 2 часа

„Твоето творчество остава вечно!“: С тези думи Примата Лили Иванова се преклони пред паметта на поета Михаил Белчев. България скърби за един от най-големите си артисти, чиито песни и стихове промениха съдбата на българската музика

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Свят Преди 2 часа

Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България“, размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България“, размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

Кадри от натоварения булевард „България“ показват кола, движеща се срещу трафика. Видеото с безразсъдното шофиране предизвика гняв в мрежата и призиви към КАТ за незабавна идентификация и сурово наказание на нарушителя

Всичко от днес

От мрежата

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg

Как да се грижим за бременна котка

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Щастлива новина: Залия и Дидо от "Един за друг" станаха родители

Edna.bg

Как Джиджи Хадид се оказа в досиетата на Епстийн — и защо това я разтърси

Edna.bg

Голямото дерби на България: Левски срещу ЦСКА - кой е номер 1? феновете избират

Gong.bg

Гаджето на Белингам се пусна по мрежа, защото е топло

Gong.bg

Иран е нанесъл удар по американски сили в Кувейт

Nova.bg

Артистичният свят скърби след смъртта на големия Михаил Белчев

Nova.bg