Парламентарни избори

Отварят процеса по проверка на машинния вот за наблюдатели

За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100%

27 март 2026, 13:28
Отварят процеса по проверка на машинния вот за наблюдатели
Източник: БТА

С лужебният министър на електронното управление, председателят на Българския институт по метрология (БИМ) и председателят на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация (БИС) утвърдиха график за предоставяне на достъп до процеса по удостоверяване на лицата, регистрирани в регистъра на ЦИК. Това съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

Съгласно утвърдения график от 30 март до 1 април 2026 г. във времевия диапазон от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч. лицата, регистрирани в регистъра на ЦИК, ще имат достъп до залата в МЕУ, където се удостоверяват машините за предстоящия вот.

За външни наблюдатели в този смисъл се считат представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите, както и представители на български неправителствени организации, регистрирали се като наблюдатели, и на Българската академия на науките, се посочва в съобщението.

Посочените лица се вписват от ЦИК в публичен регистър, като им се предоставя достъп съгласно решение на ЦИК и вътрешни правила на трите институции, отговорни за удостоверяването – МЕУ, БИС и БИМ.

„За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100% от инсталираните машини за гласуване, вместо досегашните 30%. За целта министерството ще разчита на допълнителен екип от около 60 технически специалисти от държавната администрация“, съобщи миналата седмица служебният министър на електронното управление Георги Шарков, който е и координатор по организацията на вота.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Машини за гласуване Удостоверяване Електронно управление ЦИК Избори Външни наблюдатели Софтуерен код График за достъп БИМ БИС
Последвайте ни

По темата

Удари с юмруци и ритници: Баща почина, защитавайки дъщеря си от криминално проявен мъж

Удари с юмруци и ритници: Баща почина, защитавайки дъщеря си от криминално проявен мъж

„Портата на сълзите“: Кой е вторият проток, който Иран заплашва да затвори

„Портата на сълзите“: Кой е вторият проток, който Иран заплашва да затвори

Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

Местим стрелките през 2026 г.: Какви са реалните „за“ и „против“ лятното часово време

Местим стрелките през 2026 г.: Какви са реалните „за“ и „против“ лятното часово време

Новият пенсионен модел: Изберете инвестиция, осигурете си по-висока пенсия

Новият пенсионен модел: Изберете инвестиция, осигурете си по-висока пенсия

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

