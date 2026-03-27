Отварят процеса по проверка на машинния вот за наблюдатели

С лужебният министър на електронното управление, председателят на Българския институт по метрология (БИМ) и председателят на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация (БИС) утвърдиха график за предоставяне на достъп до процеса по удостоверяване на лицата, регистрирани в регистъра на ЦИК. Това съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

Съгласно утвърдения график от 30 март до 1 април 2026 г. във времевия диапазон от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч. лицата, регистрирани в регистъра на ЦИК, ще имат достъп до залата в МЕУ, където се удостоверяват машините за предстоящия вот.

Започна удостоверяването на машините за гласуване

За външни наблюдатели в този смисъл се считат представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите, както и представители на български неправителствени организации, регистрирали се като наблюдатели, и на Българската академия на науките, се посочва в съобщението.

Изтича срокът за заявления за участие в удостоверяването на машините за гласуване

Посочените лица се вписват от ЦИК в публичен регистър, като им се предоставя достъп съгласно решение на ЦИК и вътрешни правила на трите институции, отговорни за удостоверяването – МЕУ, БИС и БИМ.

„За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100% от инсталираните машини за гласуване, вместо досегашните 30%. За целта министерството ще разчита на допълнителен екип от около 60 технически специалисти от държавната администрация“, съобщи миналата седмица служебният министър на електронното управление Георги Шарков, който е и координатор по организацията на вота.