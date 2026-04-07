Почина легендарният треньор Мирча Луческу

Л егендарният румънски футболист и треньор Мирча Луческу напусна този свят на 80-годишна възраст. Смъртта му беше потвърдена от Университетската спешна болница в Букурещ. Той беше хоспитализиран, след като получи инфаркт в петък сутрин.

"Г-н Мирча Луческу беше един от най-успешните румънски треньори и играчи, първият, който класира националния отбор на Румъния за Европейско първенство, през 1984 година. Цели поколения румънци израснаха с него в сърцата си, като национален символ", споделиха от болницата в свое изявление.

Луческу има дългогодишна треньорска кариера. Той бе във втория си престой начело на Румъния, докато не се оттегли, след като му прилоша по време на тренировка. Три дни по-рано северните ни съседи отпаднаха от борбата за класиране на Мондиал 2026 след загуба от Турция в плейоф.

Като играч, Луческу извежда Румъния с капитанската лента на Световното през 1970 г.

На клубно ниво като наставник той печели Купата на УЕФА с "Шахтьор" Донецк през 2009 г. и Суперкупата на УЕФА с "Галатасарай" през 2000.