Свят

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Днес в Съвета за сигурност на ООН представителите на 11 държави подкрепиха резолюцията, а двама се въздържаха

7 април 2026, 18:45
Р усия и Китай наложиха вето върху резолюция на ООН за повторно отваряне на Ормузкия проток, докато крайният срок на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран наближава, съобщава "Асошиейтед прес".

Днес в Съвета за сигурност на ООН представителите на 11 държави подкрепиха резолюцията, а двама се въздържаха, предава "Ал-Джазира".

ООН решава съдбата на Ормузкия проток

Вносителят на резолюцията Абдулатиф бин Рашид Ал Заяни, бахрейнският министър на външните работи, прочете изявление от името на Бахрейн, ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Йордания в Съвета за сигурност.

"Изразяваме съжалението си, че резолюцията, представена пред вас днес, не е приета. Съветът не успя да поеме отговорността си във връзка с незаконно поведение, което изисква решителни действия без забавяне, Надявахме се, че проекторезолюцията ще представи стъпка към постоянно решение, което ще гарантира свободата на корабоплаване в Ормузкия проток като международен воден път, който никоя държава няма право да блокира... съгласно международното право", заяви Ал Заяни.

България ще подкрепи усилията за отваряне на Ормузкия проток

Резолюцията беше блокирана, въпреки че текстът беше преработен, за да стане по-приемлив за членовете на Съвета на съвета за сигурност.

В последния си вариант резолюцията "силно насърчава държавите, заинтересовани от използването на търговски морски маршрути в Ормузкия проток, да координират усилията си, отбранителни по характер, съобразени с обстоятелствата, за да допринесат за осигуряване на безопасността и сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток, включително чрез ескортиране на търговски кораби, и да възпират опитите за затваряне, възпрепятстване или по друг начин намеса в международното корабоплаване през Ормузкия проток".

Така текстът беше значително смекчен спрямо първоначалния вариант, който по същество даваше мандат от ООН за война на арабските страни срещу Иран и превземане на Ормузкия проток от тях.

Източник: AP, Al Jazeera    
Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Какво представлява фалшивата бременност при котките?

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 5 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 5 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 8 часа
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 часа
Последни новини

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Свят Преди 55 минути

Планирани са негови концерти на 6 юни в „Гелредом“ в Арнем, Нидерландия, както и на 11 юни на стадион „Велодром“ в Марсилия

350-тонен кран падна в Белград

350-тонен кран падна в Белград

Свят Преди 1 час

Един човек е загинал, а други трима работници са ранени

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

България Преди 2 часа

Правосъдният министър успя да внесе предложението в рамките на днешния ден

<p>Пет ключови момента от полета на &quot;Артемис II&quot;</p>

Затъмнения на комуникацията, счупени рекорди и послание от миналото: Пет ключови момента от полета на "Артемис II"

Свят Преди 2 часа

Екипажът на капсулата "Орион" прекара емоционален ден, документирайки повърхността на Луната

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел

„Да умреш за родината е живот“: Куба заплаши Тръмп с партизанска война

Свят Преди 2 часа

Иран постави условия за преговори

Иран постави условия за преговори

Свят Преди 3 часа

Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ

Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

България Преди 3 часа

БАБХ спря частично и дейността на месокомбинат в Свищов

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Свят Преди 3 часа

Ето някои изчисления на военен анализатор за една хипотетична мисия

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

България Преди 3 часа

За случая е уведомена прокуратурата, а обстоятелствата около инцидента се изясняват

Мъж стреля с пистолет край деца в София

Мъж стреля с пистолет край деца в София

България Преди 3 часа

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

Иран заплаши да превърне войната в световна

Иран заплаши да превърне войната в световна

Свят Преди 4 часа

Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Нашият отговор ще се разпростре отвъд региона

Взривове на остров Харг: САЩ удариха „петролното сърце“ на Иран след заплахите от Тръмп

Взривове на остров Харг: САЩ удариха „петролното сърце“ на Иран след заплахите от Тръмп

Свят Преди 4 часа

Вашингтон потвърди прецизни удари срещу остров Харг, след като иранската агенция Mehr съобщи за мощни взривове. Атаката е директен отговор на заплахите на Тръмп, докато Техеран предупреждава за пълна петролна изолация на Запада при нова ескалация

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

България Преди 4 часа

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Любопитно Преди 4 часа

Джафар Джексън, който влиза в ролята на Краля на попа в предстоящия биографичен филм „Майкъл“, разкри необичайните методи, чрез които се е подготвял за образ

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Любопитно Преди 4 часа

„Кошмари в кухнята“ се превръща в истинска сензация за жителите на града

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Противоречивата Маргарита отново става част от Кухнята на Ада

Всичко от днес

От мрежата

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Лангвишинг: Психологическото състояние, за което никой не говори

Edna.bg

След инсулта: Диджей Марти G се връща на сцената

Edna.bg

Дарвин Нунес се завръща във Висшата лига

Gong.bg

ДК отново глоби Левски за закъснение

Gong.bg

НАСА показа „Залезът на Земята” през погледа на мисията „Артемис II” (СНИМКИ)

Nova.bg

Доналд Тръмп: Цяла една цивилизация ще умре тази вечер

Nova.bg