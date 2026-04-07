Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Р усия и Китай наложиха вето върху резолюция на ООН за повторно отваряне на Ормузкия проток, докато крайният срок на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран наближава, съобщава "Асошиейтед прес".

Днес в Съвета за сигурност на ООН представителите на 11 държави подкрепиха резолюцията, а двама се въздържаха, предава "Ал-Джазира".

Вносителят на резолюцията Абдулатиф бин Рашид Ал Заяни, бахрейнският министър на външните работи, прочете изявление от името на Бахрейн, ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Йордания в Съвета за сигурност.

"Изразяваме съжалението си, че резолюцията, представена пред вас днес, не е приета. Съветът не успя да поеме отговорността си във връзка с незаконно поведение, което изисква решителни действия без забавяне, Надявахме се, че проекторезолюцията ще представи стъпка към постоянно решение, което ще гарантира свободата на корабоплаване в Ормузкия проток като международен воден път, който никоя държава няма право да блокира... съгласно международното право", заяви Ал Заяни.

Резолюцията беше блокирана, въпреки че текстът беше преработен, за да стане по-приемлив за членовете на Съвета на съвета за сигурност.

В последния си вариант резолюцията "силно насърчава държавите, заинтересовани от използването на търговски морски маршрути в Ормузкия проток, да координират усилията си, отбранителни по характер, съобразени с обстоятелствата, за да допринесат за осигуряване на безопасността и сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток, включително чрез ескортиране на търговски кораби, и да възпират опитите за затваряне, възпрепятстване или по друг начин намеса в международното корабоплаване през Ормузкия проток".

Така текстът беше значително смекчен спрямо първоначалния вариант, който по същество даваше мандат от ООН за война на арабските страни срещу Иран и превземане на Ормузкия проток от тях.