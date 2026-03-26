Парламентарни избори

Показаха как ще изглежда бюлетината за вота на 19 април

В изборите ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции

Обновена преди 13 минути / 26 март 2026, 06:48
О бразците на хартиената и електронна бюлетини за гласуване на предсрочните парламентарни избори на 19 април бяха представени в Централната избирателна комисия (ЦИК). Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева представи бюлетините по време на редовния седмичен брифинг, посветен на вота. 

Подадени си 60 904 заявления за гласуване в чужбина в 67 държави за изборите на 19 април, каза Росица Матева.

Матева обясни, че 14 заявления са подадени на хартиен носител, а останалите по електронен път.

Подготовката за предстоящите избори върви по график, каза още Матева. Тя подчерта, че всички дейности се изпълняват в срок, съгласно изборния календар.

Хартиената бюлетина остава без промяна. Избирателят трябва да отбележи знак „Х“ или „V“ със син химикал в квадратчето на избраната партия или коалиция. Само след това, по желание, може да се посочи и преференция за конкретен кандидат.

Най-важното условие е избирателят първо да отбележи своя вот в квадратчето с номера на партия или коалиция. „Ако се отбележи само преференция, бюлетината ще бъде недействителна“, подчерта Матева. Тя напомни още, че бюлетината трябва да бъде откъсната от кочана в присъствието на избирателя. Секционната комисия няма право да подготвя предварително откъснати бюлетини.

Списъците с кандидатите ще бъдат поставени в изборното помещение, за да могат гражданите да се ориентират предварително преди гласуване.

Представяне на образците на хартиена и електронна бюлетини (на снимката) за гласуване на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. се провежда в ЦИК. Източник: БТА

Машинното гласуване остава без промяна. Избирателят поставя карта в устройството, след което се зарежда електронната бюлетина, разпределена на една или две страници според броя на участниците.

Първо се избира партия или коалиция, след което се активира възможността за преференция. След натискане на бутона „Преглед“ избирателят може да провери и при нужда да коригира избора си.

След потвърждение машината отпечатва разписка, която се преглежда, сгъва и се подпечатва от секционната комисия, след което се пуска в урната.

От ЦИК подчертават, че спазването на тези стъпки гарантира валидността на гласа и по-бързото протичане на изборния процес.

Приключил е срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. Общият им брой е 60 904, като 60 890 са подадени електронно, а 14 – чрез дипломатическите и консулските представителства.

Заявленията са от българи в 67 държави. Предстои ЦИК да определи броя и местата на избирателните секции, след като получи предложения от Министерство на външните работи. Най-голямо предизвикателство остава организацията във Великобритания, Турция и САЩ, където трябва да се оптимизират секциите при законово ограничение за брой извън дипломатическите мисии.

Подадените заявления ще улеснят избирателите, тъй като ще бъдат предварително включени в списъците и ще гласуват по-бързо, без допълнителни декларации.

До 28 март комисията трябва да определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната, както и техния брой. 

ЦИК провежда срещи с районните избирателни комисии, за да обсъди организацията на вота и обучението на секционните комисии. Само в рамките на два дни са проведени срещи с 16 комисии.

Изготвени са и методически указания, разделени в четири части - за подготовката преди изборния ден, самото гласуване, обработката на резултатите и предаването на изборните книжа. Предложено е те да бъдат отпечатани в удобен формат за работа на секционните комисии.

Предстои публикуването на електронен протокол за всяка районна комисия, както и мобилно приложение към него. То ще позволява на членовете на секционните комисии да проверяват въведените данни още при попълване на черновите, преди пренасянето им в официалните протоколи.

От ЦИК препоръчват обученията на секционните комисии да се провеждат в по-малки групи, за да се гарантира по-добра подготовка и по-малко грешки в изборния процес.

Процесът по удостоверяване на машините и софтуера за гласуване вече е в ход, съобщи Матева. За наблюдение са регистрирани 7 представители на партии, коалиции и неправителствени организации, като информацията е публична на сайта на комисията.

До момента са регистрирани 12 български и 2 международни организации с наблюдатели за изборите. Сред кандидатите за народни представители 19 са с двойно гражданство, от които 8 са жени.

Важни указания за гласуването

От ЦИК напомнят, че избирателите могат да гласуват само по постоянен или настоящ адрес (ако е заявен до 4 април). За хора, които ще бъдат в болници или санаториуми, може да се открие подвижна секция при минимум 10 желаещи.

Матева обърна внимание на възникнали недоразумения около параваните за гласуване. Тя подчерта, че правилата са непроменени от години и са съобразени с нуждите на хора с увреждания.

Секциите за гласуване на хора със затруднено придвижване се разполагат на първия етаж и се обозначават със специален знак. Те трябва да бъдат достъпни, включително с рампи за инвалидни колички. Размерите на параваните са по-големи именно за да осигурят удобство, като тези стандарти се прилагат вече над 17 години без проблеми, предава NOVA.

В изборите ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции. Формациите имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. Има един независим кандидат в Смолян.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Парламентарни избори Предсрочни избори Гласуване Бюлетини ЦИК 19 април Политически формации Кандидатски листи Осми парламентарен вот Брифинг
По темата

Показаха как ще изглежда бюлетината за вота на 19 април

Показаха как ще изглежда бюлетината за вота на 19 април

Мелания Тръмп се разходи рамо до рамо с хуманоиден робот в Белия дом

Мелания Тръмп се разходи рамо до рамо с хуманоиден робот в Белия дом

Ще почиват ли учениците на 20 април? Синдикат „Образование“ срещу заповед на МОН

Ще почиват ли учениците на 20 април? Синдикат „Образование“ срещу заповед на МОН

С мускетен куршум в ребрата: Откриха гроба на истинския д'Артанян под църковен олтар

С мускетен куршум в ребрата: Откриха гроба на истинския д'Артанян под църковен олтар

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 17 часа
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 16 часа
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 15 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 15 часа
Кремъл: Медийни лъжи са твърденията, че Русия изпраща дронове на Иран

Кремъл: Медийни лъжи са твърденията, че Русия изпраща дронове на Иран

Свят Преди 42 минути

Говорителят нарече "абсолютно неверни измислици" твърденията, че още през февруари Русия е била близо до сключване на мирно споразумение с Украйна

Изненадващи думи от брата на Ружа Игнатова: Жива ли е криптокралицата?

Изненадващи думи от брата на Ружа Игнатова: Жива ли е криптокралицата?

България Преди 50 минути

Нов германски сериал за измамата OneCoin предизвика неочаквана реакция от брата на Ружа Игнатова

Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

Свят Преди 1 час

Информацията за дарителите се публикува в реално време в регистъра на Сметната палата

Уволняват учителка за предизборна агитация в училище

Уволняват учителка за предизборна агитация в училище

Свят Преди 1 час

Случилото се в Угърчин е абсолютно недопустимо, подчерта Сергей Игнатов

Кървава саморазправа в Бургас: Шофьор поряза друг с макетен нож след засичане на пътя

Кървава саморазправа в Бургас: Шофьор поряза друг с макетен нож след засичане на пътя

България Преди 1 час

54-годишен мъж от Айтос е задържан, след като нападна бургазлия в района на строителен хипермаркет. Пострадалият е приет в шокова зала с порезни рани по лицето и главата

Снимката е илюстративна

Червен код и ураганни ветрове: Зимна блокада скова Хърватия, спряха кораби и затвориха магистрали

Свят Преди 1 час

Властите в Хърватия издадоха най-висока степен на предупреждение за Риека и Госпич поради обилни снеговалежи и бурни ветрове. Ключови магистрали са затворени за камиони, а десетки фериботни линии до островите са спрени заради ураганни пориви

<p>Гюров: МС подготвя мерки, които да не застрашават фискалната сигурност и да дадат спокойствие</p>

Андрей Гюров: МС подготвя мерки, които да не застрашават фискалната сигурност и да дадат спокойствие

България Преди 1 час

Работим с ограничени възможности заради удължителния бюджет, но за нас това не е оправдание, а стимул да направим повече, каза той

,

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Любопитно Преди 1 час

<p>Ликвидираха командира, отговорен за блокадата на Ормузкия проток</p>

Убит е Алиреза Тангсири: Командирът на ВМС на Гвардейците на революцията, отговорен за блокадата на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Тангсири заемаше поста командир на ВМС на Революционната гвардия от 2018 г.

<p>Преговорите за Украйна буксуват</p>

Финландия: Преговорите за Украйна буксуват

Свят Преди 2 часа

Украйна изпрати своя делегация в САЩ през уикенда с цел да даде нов импулс на преговорния процес, но засега тази инициатива не е дала непосредствени резултати

Бивша медицинска сестра оглави Англиканската църква като първата жена архиепископ

Бивша медицинска сестра оглави Англиканската църква като първата жена архиепископ

Свят Преди 2 часа

Бившата медицинска сестра Сара Мълали официално зае престола в Кентърбъри, поставяйки началото на нова ера за 85 милиона вярващи по света в присъствието на принц Уилям и Кейт Мидълтън

КС образува дело по искането на МС за наложените от НС мерки за горивата

КС образува дело по искането на МС за наложените от НС мерки за горивата

България Преди 2 часа

То е за установяване на противоконституционност на обнародваното решение на НС от 13 март 2026 г. за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Пожар горя на покрива на общината в Разград

Пожар горя на покрива на общината в Разград

България Преди 2 часа

Запалила се е изолацията на покрива при изрязване на светлинното табло, което е част от ремонтните дейности, извършвани в момента в сградата, обясни кметът Добрин Добрев

Александра Братанова: "Срам ме е, но нямам избор" - апел за финансова помощ от актрисата

Александра Братанова: "Срам ме е, но нямам избор" - апел за финансова помощ от актрисата

България Преди 2 часа

Тя помоли Facebook приятелите си за финансова помощ, като остави и сметката си за всеки, който пожелае да се включи с колкото може

26 март: Забравената трагедия на ямболското клане

26 март: Забравената трагедия на ямболското клане

България Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>&bdquo;Докато дишаме, всички сме изложени на риск&ldquo;:&nbsp;&bdquo;Бялата чума&ldquo; се завръща в САЩ</p>

„Бялата чума“ се завръща в САЩ – тя е по-смъртоносна от COVID-19 и става резистентна към антибиотици

Свят Преди 2 часа

„Бялата чума“, известна у нас като „жълтата гостенка“, се завръща в САЩ с над 10 000 случая за 2025 г. Лекари предупреждават, че туберкулозата е по-смъртоносна от COVID-19 и развива опасна резистентност, което прави ранното откриване критично

Всичко от днес

От мрежата

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Калин Врачански става детектив в нов филм

Edna.bg

Джей Ло се пошегува с Бен Афлек по време на концерт

Edna.bg

Очаквайте ексклузивно интервю в Gong.bg с вратар №1 за 2025 г. Светослав Вуцов

Gong.bg

Ивелин Попов коментира края на кариерата си и обяви: Най-много ме влече позицията на спортен директор

Gong.bg

ЦИК представи образците на бюлетините и даде разяснения за гласуването

Nova.bg

Уволняват учителка за предизборна агитация в училище в Ловешко

Nova.bg