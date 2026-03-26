Полицейски акции срещу изборни измами в части от страната

А кция срещу изборни престъпления във Великотърновско, с фокус върху района на Стражица. Полицията работи по сигнали за купуване на гласове, натиск върху избиратели и евентуално организирани схеми. Проверяват се адреси и лица, за които има съмнения за участие в подобна дейност, предава NOVA .

„Към настоящия момент се проверяват 4 населени места – Кесарево, Бряговица, Асеново и Камен. Задържани са 3 лица с наркотици. За част от тях се смята, че може да продадат гласа си, ще вземем мерки. Други 10 души се издирват. За тях има предварителна информация, че са готови да приемат пари, за да дадат гласа си. Проверяваме и търговски обекти”, обясни пред журналисти старши комисар Мариян Лонгинов, директор на ОДМВР – Велико Търново.

„Реализирахме нова успешна акция на територията на област Кърджали. Установихме, че мъж е предлагал пари срещу гласуване на предстоящите избори“, съобщи във Фейсбук изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР комисар Георги Кандев. По неговите думи в метална каса са открити 11 хиляди евро, 605 хил. турски лири, 8505 британски лири, 6700 швейцарски франка и 7900 щатски долара в брой.

Започнато е бързо производство за престъпление срещу политическите права на гражданите, допълни Кандев.

Задържани са 24 души за престъпления от всякакъв род, включително и изборна търговия. Образувани са 12 бързи производства за нарушаване на изборното право на гражданите, каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов. Той допълни, че до момента общият брой разследвания за изборни нарушения в Софийската градска прокуратура е 35.

Резултатите са от акция, която се провежда от вчера следобед. В нея участват служители на СДВР, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Жандармерия и други.

Николов посочи, че по време на акцията са открити и около килограм метамфетамин, около 700 гр. вакуумирана трева и множество списъци с хора и суми срещу имената.

По неговите думи в тефтерите преобладават суми от 50 и 100 евро.

Николов обясни някои от схемите за купуване на гласове. Изготвят се списъци във фризьорски салони или магазини за разпространение на маркови дрехи. За да се избегне предаването на пари, клиентите не заплащат за съответната стока или услуга. Николов посочи още, че се проверят множество офиси за отпускане на бързи кредити и заложни къщи, където също са открити списъци и тефтери.

Той допълни, че някои от задържаните сега са били задържани и преди.

Обясненията на задържаните са различни. В повечето случаи дават защитна версия, която не отговаря на фактическата обстановка, тъй като получаваме различни сигнали, от които можем да направим обосновано предположение за сумите и списъците, каза още директорът на СДВР Любомир Николов.