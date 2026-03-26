Любопитно

Култовият „Събудих се на 30“ се завръща: Подготвят нова версия с нови звезди

Любимата комедия „Събудих се на 30“ се завръща с нов прочит в Netflix! Емили Байдър и Логан Лерман поемат щафетата, докато самата Дженифър Гарнър се включва в проекта като продуцент, за да вдъхне нов живот на историята за порасналата Джена Ринк

26 март 2026, 15:27
Дженифър Гарнър на снимачната площадка на „Събудих се на 30"   
Източник: Getty Images

И скате да бъдете на тридесет, да флиртувате и да процъфтявате? Ето вашия шанс!

Netflix обяви, че се подготвя нова версия на „Събудих се на 30“. В главните роли ще влязат Емили Байдър и Логан Лерман. Дженифър Гарнър, която изигра главната роля в оригиналния филм, ще бъде изпълнителен продуцент. Бререт Хейли е избран за режисьор – той наскоро режисира филма от януари 2026 г. „Хора, които срещаме на почивка“ („People We Meet on Vacation“), в който Байдър също участва. Сценарият е дело на Хана Маркс, с редакции от Флора Грийсън, съобщава People.

Оригиналният „Събудих се на 30“ излезе през 2004 г. В него Гарнър изигра Джена Ринк – 13-годишно момиче през 1987 г., което си пожелава да порасне, след като е унизено на парти. На следващия ден тя се събужда като 30-годишна жена през 2004 г. Тя работи с приятелката си от прогимназията Луси (в ролята Джуди Гриър), но открива, че се е превърнала в коравосърдечен и жесток човек.

Тя търси утеха в единствения човек, който наистина я познава – нейния приятел Мати (Марк Ръфало). Нещата обаче бързо излизат извън контрол, тъй като Мати се сгодява, а някой в списанието, където тя работи, изнася информация за всичките им корици. Криста Б. Алън изигра младата Джена, а Шон Маркет беше младият Мати. Други актьори във филма включваха Анди Съркис, Кати Бейкър, Александра Кайл и ранна роля за Бри Ларсън.

„Събудих се на 30“ е един от онези редки, перфектни филми. Забавен, емоционален, дълбоко човечен, с незабравими изпълнения на Дженифър Гарнър, Марк Ръфало и Джуди Гриър. Аз съм дългогодишен фен, така че поемането на това преосмисляне идва с огромна отговорност“, заяви Хейли в изявление. „Участието на Дженифър Гарнър като изпълнителен продуцент, след като тя беше толкова важна част от това, което направи оригинала специален, е изключително значимо.“

Хейли добави: „Също така не бих могъл да бъда по-развълнуван да се събера отново с Емили Байдър. Тя и невероятно талантливият Логан Лерман са магическа комбинация. Чувствам се невероятно щастлив, че ми беше поверено нещо, което означава толкова много за толкова много хора“.

Все още не е ясно дали Байдър (29 г.) и Лерман (34 г.) ще играят Джена и Мати, или ще попаднат в съвсем нова история. Други подробности за филма не са оповестени.

Преди участието си в „People We Meet on Vacation“ (адаптация по романа на Емили Хенри), Байдър участва и в сериала от 2024 г. „Моята лейди Джейн“ (My Lady Jane). Тя също така ще се превъплъти в образа на Миа Хам във филма на Netflix „The 99'ers“, който проследява националния отбор на САЩ по време на Световното първенство по футбол за жени през 1999 г.

Лерман, междувременно, стана известен благодарение на филмовата поредица „Пърси Джаксън“. Той участва във филма от 2025 г. „Oh, Hi!“ и се появи в сезона на „Only Murders in the Building“ през същата година.

През 2024 г. 58-годишният Ръфало сподели пред PEOPLE, че „13 отива на 30“ все още е филмът, за който феновете го питат най-често. „Хората се влюбиха в него“, каза той, добавяйки: „Обичам този филм“.

Гарнър пък сподели, че има „много любими спомени“ от работата по проекта. „Не беше огромен филм“, каза тя, но е означавал много за екипа. „Това беше най-големият хонорар, който някой от нас беше получавал дотогава. Беше голяма крачка напред. Не знаехме дали ще бъде добър или не, но всички бяхме готови на всичко за победата.“

Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

