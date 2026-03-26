Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

Информацията за дарителите се публикува в реално време в регистъра на Сметната палата

26 март 2026, 13:27
Източник: БГНЕС

Н ай-голямото обявено досега дарение за участник в изборите е 20 хиляди евро, съобщиха от Сметната палата, като данните са днес към 10:00 часа. 

Броят на обявените дарения е 110 на обща стойност 149 116 евро. Те са направени от физически лица за двама участници в изборите, се посочва в съобщението.

Най-голямата парична сума, предоставена от кандидат или член на инициативен комитет, е 10 000 евро, като общо събраните досега средства са 31 437,60 евро за двама участници в изборите. 

На 25 март (5 дни след откриване на кампанията на 20 март) изтече срокът, до който всички участници в изборите на 19 април трябваше да подадат първоначална информация в Сметната палата. Тя включва данни за дарителите и размера на даренията,  данни за кандидатите и  членовете на инициативните комитети, предоставили средства, както и размер на средствата, декларации за произхода на дарените и предоставени средства, наименованията на социологическите, рекламните и ПР агенциите, с които работят, посочват от Сметната палата.

Очаква се в Сметната палата да постъпят още данни от участници в изборите на хартиен носител, изпратени по пощата, като в такъв случай е валидна датата на пощенското клеймо.  

Даренията за предизборната кампания - под 400 хил. лв.

Данните се публикуват в реално време в Единния регистър на Изборния кодекс на интернет страницата на Сметната палата: https://erik.bulnao.government.bg/, а информацията е достъпна за всеки в секцията „2026: Избори за Избори за Народно събрание на 19 април 2026 г.“.

При наличие на електронен подпис участниците могат и сами да публикуват необходимата информация. Актуалните образци на декларации за произход на дарени/ предоставени средства са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, откъдето участниците в изборите могат да ги изтеглят за подаване, посочват от институцията. 

Сметната палата: Участниците в изборите да предоставят задължителната информация

В 7-дневен срок след първоначалното подаване на информация в Сметната палата се подава всяка новопостъпила информация за участниците в изборите.

До 3 юни (30 работни дни след изборния ден) участниците в изборите трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

До 18 юни (15 дни след крайния срок за подаване) Сметната палата ще ги публикува на интернет страницата си, заедно с цялата информация за дарителите.

В 6-месечен срок след това Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато те са над около 511 евро. (1000 лева). Одитният доклад също се публикува на интернет страницата на институцията, се посочва още в съобщението.

Преди месец от одитната институция напомниха, че на 31 март 2026 г. изтича крайният срок, в който политическите партии трябва да подадат в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2025 г.  

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Дарения за избори Сметна палата Избори за Народно събрание Предизборна кампания Финансови отчети Произход на средства Одит на изборите Единен регистър Срокове за подаване Участници в изборите
Братът на Ружа Игнатова се изпусна: Криптокралицата е жива?

България Преди 3 минути

Нов германски сериал за измамата OneCoin предизвика неочаквана реакция от брата на Ружа Игнатова

Виктор Орбан спря транзита на природен газ към Украйна

Свят Преди 12 минути

Докато Украйна не ни доставя петрол, ние няма да ѝ доставяме газ, заяви Орбан

Андрей Гюров: МС подготвя мерки, които да не застрашават фискалната сигурност и да дадат спокойствие

България Преди 1 час

Работим с ограничени възможности заради удължителния бюджет, но за нас това не е оправдание, а стимул да направим повече, каза той

Любопитно Преди 1 час

Убит е Алиреза Тангсири: Командирът на ВМС на Гвардейците на революцията, отговорен за блокадата на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Тангсири заемаше поста командир на ВМС на Революционната гвардия от 2018 г.

Финландия: Преговорите за Украйна буксуват

Свят Преди 1 час

Украйна изпрати своя делегация в САЩ през уикенда с цел да даде нов импулс на преговорния процес, но засега тази инициатива не е дала непосредствени резултати

Бивша медицинска сестра оглави Англиканската църква като първата жена архиепископ

Свят Преди 1 час

Бившата медицинска сестра Сара Мълали официално зае престола в Кентърбъри, поставяйки началото на нова ера за 85 милиона вярващи по света в присъствието на принц Уилям и Кейт Мидълтън

КС образува дело по искането на МС за наложените от НС мерки за горивата

България Преди 1 час

То е за установяване на противоконституционност на обнародваното решение на НС от 13 март 2026 г. за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Пожар горя на покрива на общината в Разград

България Преди 1 час

Запалила се е изолацията на покрива при изрязване на светлинното табло, което е част от ремонтните дейности, извършвани в момента в сградата, обясни кметът Добрин Добрев

26 март: Забравената трагедия на ямболското клане

България Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

.

Любопитно Преди 2 часа

Джеръми Мийкс, който се превърна в световна сензация след една-единствена полицейска снимка, разкри мрачната страна на внезапната слава – обсебени почитателки са заемали часовете му за посещения, оставяйки собствения му син пред вратите на затвора

Китай изстреля спътници за картографиране на Земята

Свят Преди 2 часа

Сателитите „Сивей Гаоцзин-2-05“ и „Сивей Гаоцзин-2-06“ бяха изстреляни с ракета носител „Чанчжън-2D“ от космодрума Тайюан в провинция Шанси

Снимката е илюстративна

Свят Преди 2 часа

Досега видеото е гледано десетки милиони пъти. Интернет е очарован; и как да не бъдеш?

Опит за грабеж и кражба на автомобил в Солун завърши с арест на българин

Свят Преди 2 часа

23-годишният водач на откраднатия автомобил катастрофирал в електрически стълб

Всеки втори българин е с нелекувано или неконтролирано високо кръвно налягане

България Преди 2 часа

Проф. Карамфилов и колегите му подчертават значението на придържането към медикаментозното лечение

Любопитно Преди 2 часа

Журито ще даде следващите си оценки тази събота от 20:00 ч.

