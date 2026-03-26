Свят

Червен код и ураганни ветрове: Зимна блокада скова Хърватия, спряха кораби и затвориха магистрали

Властите в Хърватия издадоха най-висока степен на предупреждение за Риека и Госпич поради обилни снеговалежи и бурни ветрове. Ключови магистрали са затворени за камиони, а десетки фериботни линии до островите са спрени заради ураганни пориви

26 март 2026, 12:51
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Х ърватският Държавният хидрометеорологичен институт издаде най-високия червен код за предупреждение за районите на градовете Риека и Госпич поради обилни снеговалежи и бурни ветрове, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

От тази сутрин за камиони с ремаркета и влекачи с полуремаркета са затворени магистралата A6 Риека – Загреб и държавният път DC3 от вътрешността на страната към хърватското крайбрежие и полуостров Истрия и обратно.

Затворени са и катамаранните линии до някои хърватски острови, включително по маршрута Мали Лошин – Црес – Риека, Убли – Корчула – Дубровник и Сплит – Хвар, както и фериботната линия Сумартин – Макарска.

Пътищата се почистват и опесъчават, а движението в някои участъци е забавено поради по-бавното обработване на пътя от автомобилите на зимната служба.

Поради обилни снеговалежи, силни ветрове и пориви в сутрешните часове, чрез Системата за ранно предупреждение и управление на кризи (SRUUK) са изпратени съобщения до гражданите на Карловачка област и континенталните части на Приморско-горанската и Личко-сенската област.

Според Държавния хидрометеорологичен институт днес времето ще бъде нестабилно, ветровито и осезаемо по-студено, особено във вътрешността на страната.

Предимно облачно и превалявания се очакват предимно по Адриатическото крайбрежие. В планинската част на Хърватия ще има по-голяма снежна покривка, виелици и пориви на вятъра на места, а в низините на места ще валят дъжд и сняг.

На Адриатическо море силните и бурни южни и югозападни ветрове се очаква да преминат в буря и северни ветрове, а в подножието на планината Велебит – в ураганни пориви.

Хърватският автоклуб съветва шофьорите да следят актуалната информация за трафика на уебсайта на клуба или мобилното му приложение поради променящата се метеорологична обстановка.

Източник: Специално за БТА от Диана Гласнова    
Червен код Хърватия Снеговалеж Силен вятър Затворени пътища Затворени фериботни линии Метеорологично предупреждение Зимна обстановка Адриатическо крайбрежие Транспортни затруднения
Последвайте ни
biss.bg
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

.

Снимката е илюстративна

,

