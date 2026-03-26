Тежка катастрофа в София, жена е в болница

Т ежка катастрофа стана на кръстовище в "Младост 4", София, съобщиха от СДВР пред "Фокус".

Инцидентът е станал между бул. "Александър Малинов" и ул. "Самара" до Бизнес парка.

Четири автомобила катастрофираха на кръстовище в София, има ранен

При инцидента е пострадала жена, която е била откарана в болница впоследствие. Няма информация за състоянието ѝ. Има материални щети.

На място са пристигнали три автомобила на полицията.

Очевидци споделят, че движението е било затруднено и в двете посоки.

Жена пострада при верижна катастрофа в София

От полицията информират, че пробите за алкохол на водачите са отрицателни.