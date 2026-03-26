Кървава саморазправа в Бургас: Шофьор поряза друг с макетен нож след засичане на пътя

Б рутална агресия на пътя разтърси Бургас в сутрешните часове във вторник. Обикновен пътен инцидент е прераснал в саморазправа между двама водачи на бул. „Захари Стоянов“, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Случката се разиграла около 08:30 ч. сутринта в сряда, в непосредствена близост до популярен строителен хипермаркет. Повод за конфликта станало засичане на пътя от страна на лек автомобил „Фолксваген Комби“, управляван от 54-годишен жител на Айтос.

Словесните обиди между него и водача на товарен автомобил „Фолксваген Т5“ бързо ескалирали във физическа саморазправа. В разгара на скандала айтозлията извадил макетен нож и нанесъл серия от порезни рани на другия шофьор, на 46 години. Пострадалият бургазлия е получил наранявания в областта на носа, лявата буза и тила.

Раненият мъж е бил транспортиран незабавно до Шокова зала на УМБАЛ – Бургас. След оказана медицинска помощ той е освободен за домашно лечение, без опасност за живота.

Нападателят е задържан от служители на Четвърτο Районно управление за срок до 24 часа. По случая вече е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички детайли около тежкия инцидент.