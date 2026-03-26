Фаталният полет на Джон Кенеди-младши: Зловещите думи към неговия инструктор в последния ден от живота му

В последния ден от живота си, докато Джон Ф. Кенеди-младши се подготвя за полет до Мартас Винярд, той казва на своя летателен инструктор Боб Мерена, че няма нужда от него. Според доклада на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) за фаталната катастрофа, Джон му споделил, че „иска да го направи сам“, разкрива People .

Това се оказва съдбоносно решение в драматичните събития от 16 юли 1999 г. Джон, съпругата му Каролин Бесет-Кенеди и нейната сестра Лорен Бесет се срещат на летище Есекс в Кадуел, Ню Джърси. Планът е първо да оставят Лорен на Мартас Винярд, а след това да продължат към Хианис Порт за сватбата на братовчед му Рори Кенеди.

Самолетът на Джон, „Пайпър Саратога“ — по-мощен и сложен от „Цесна“-та, която е управлявал преди — излита в 20:39 ч., по-късно от първоначално предвиденото.

Джеф Гузети, част от разследването на NTSB, споделя експертния си опит в книгата от 2024 г. „JFK Jr.: An Intimate Oral Biography“. След излитането малко след залез слънце, Джон следва бреговата линия на Кънектикът и Роуд Айлънд, след което завива към открито море в посока Мартас Винярд.

По това време Джон е в процес на придобиване на квалификация за полети по прибори (IFR). Метеорологичните условия технически са позволявали визуални полети (VFR), въпреки маранята. Но според Гузети, щом самолетът навлязъл над тъмния океан с видимост от 3 до 5 мили в мъглата, условията на практика са станали инструментални. „Той беше обучен да търси визуални ориентири отвън, а такива липсваха“, отбелязва експертът.

През последните 30 мили самолетът започва да криволичи. Траекторията му към водата е показателна за т.нар. „пространствена дезориентация“. Вътрешното ухо на пилота му изневерява — то му казва, че се накланя наляво, въпреки че не е така. Пилотът коригира надясно, вярвайки, че изравнява самолета, но всъщност го вкарва в „смъртоносна спирала“.

„Ако просто беше летял направо и хоризонтално, без да маневрира, щеше да бъде над Мартас Винярд след три до пет минути“, обяснява Гузети.

Според него пътничките Лорен и Каролин вероятно не са разбрали какво се случва. Минали са само 17 секунди от отклонението до удара. Те може да са почувствали леко претоварване, притискащо ги към седалките, и да са чули засилващия се шум от въздушната струя около фюзелажа по време на финалното падане.

За пилота обаче е било различно. „Очаквам, че той е бил много объркан и вероятно малко уплашен, защото приборите не са съвпадали с неговите усещания“, обяснява експертът. Тъй като самолетът не е имал „черна кутия“, липсва запис на гласовете в кабината.

Силите на удара са били огромни. Поради чувствителността на случая, разследващите са пазили пълна тайна за състоянието на отломките и телата, а мястото е било под денонощна охрана.

„Беше тъмна нощ, луната не светеше силно, имаше мараня. Вероятно ситуацията е била извън неговите възможности“, заключава Гузети.