Виктор Орбан спря транзита на природен газ към Украйна

Докато Украйна не ни доставя петрол, ние няма да ѝ доставяме газ, заяви Орбан

26 март 2026, 13:36
У нгарският премиер Виктор Орбан е разпоредил спирането на транзита на природен газ през страната на път към Украйна от юли, съгласно указ, издаден вчера и цитиран от ДПА. Указът отговаря на заявеното намерение на Орбан да окаже натиск върху съседната на Унгария държава да възстанови доставките на петрол през петролопровода „Дружба“, който беше повреден при руски удар.

„Докато Украйна не ни доставя петрол, ние няма да ѝ доставяме газ,“ заяви Орбан вчера в публикация във „Фейсбук“.

Унгария спря реверса на газ за Украйна

Според експерти, блокирането на доставките на газ към Украйна повдига сериозни правни въпроси. Търговията с природен газ е в ръцете на частни компании, включително фирми, които участват в търовията с енергийни стоки и такива, осигуряващи превоза им по газопроводи. За Унгария, това е ФГСЗ (FGSZ), дъщерно дружество на петролната и газова група МОЛ.

Търговците закупуват капацитет за транзит от операторите на газопроводите, който се разпределя чрез търгове. С указа на Орбан на унгарския оператор се забранява да предлага капацитет за транзит към входните точки за Украйна от юли нататък.

Компанията вече е продала капацитет за второто тримесечие, до юли. Всяка намеса в тези договори би изложила правителството на риск от огромни искове за обезщетения.

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

Миналата година около 44% от вноса на природен газ към Украйна е минал през Унгария, според данни на украинската енергийна компания. Полша и Словакия също са важни транзитни държави за газовия внос на Украйна.

Унгарският премиер, смятан за най-важния съюзник на Русия в Европа, е изправен пред парламентарни избори на 12 април и е изложен на обвинения, че използва възможностите си за натиск върху Украйна, за да печели политическа подкрепа, припомня ДПА.

Виктор Орбан Унгария Украйна Транзит на природен газ Спиране на доставките Петролопровод Дружба Доставки на петрол Правни въпроси Енергийни спорове Парламентарни избори
По темата

Ще почиват ли учениците на 20 април? Синдикат „Образование“ срещу заповед на МОН

Ще почиват ли учениците на 20 април? Синдикат „Образование“ срещу заповед на МОН

С мускетен куршум в ребрата: Откриха гроба на истинския д'Артанян под църковен олтар

С мускетен куршум в ребрата: Откриха гроба на истинския д'Артанян под църковен олтар

Александра Братанова:

Александра Братанова: "Срам ме е, но нямам избор" - апел за финансова помощ от актрисата

„Убийте го с огън!“: Космически обект с „пипала“ на МКС ужаси хората в интернет, астронавт изненада какво е

„Убийте го с огън!“: Космически обект с „пипала“ на МКС ужаси хората в интернет, астронавт изненада какво е

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

carmarket.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 16 часа
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 15 часа
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 14 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 14 часа
Братът на Ружа Игнатова се изпусна: Криптокралицата е жива?

Братът на Ружа Игнатова се изпусна: Криптокралицата е жива?

България Преди 3 минути

Нов германски сериал за измамата OneCoin предизвика неочаквана реакция от брата на Ружа Игнатова

Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

Свят Преди 21 минути

Информацията за дарителите се публикува в реално време в регистъра на Сметната палата

Снимката е илюстративна

Червен код и ураганни ветрове: Зимна блокада скова Хърватия, спряха кораби и затвориха магистрали

Свят Преди 57 минути

Властите в Хърватия издадоха най-висока степен на предупреждение за Риека и Госпич поради обилни снеговалежи и бурни ветрове. Ключови магистрали са затворени за камиони, а десетки фериботни линии до островите са спрени заради ураганни пориви

<p>Гюров: МС подготвя мерки, които да не застрашават фискалната сигурност и да дадат спокойствие</p>

Андрей Гюров: МС подготвя мерки, които да не застрашават фискалната сигурност и да дадат спокойствие

България Преди 1 час

Работим с ограничени възможности заради удължителния бюджет, но за нас това не е оправдание, а стимул да направим повече, каза той

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Любопитно Преди 1 час

<p>Ликвидираха командира, отговорен за блокадата на Ормузкия проток</p>

Убит е Алиреза Тангсири: Командирът на ВМС на Гвардейците на революцията, отговорен за блокадата на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Тангсири заемаше поста командир на ВМС на Революционната гвардия от 2018 г.

<p>Преговорите за Украйна буксуват</p>

Финландия: Преговорите за Украйна буксуват

Свят Преди 1 час

Украйна изпрати своя делегация в САЩ през уикенда с цел да даде нов импулс на преговорния процес, но засега тази инициатива не е дала непосредствени резултати

Бивша медицинска сестра оглави Англиканската църква като първата жена архиепископ

Бивша медицинска сестра оглави Англиканската църква като първата жена архиепископ

Свят Преди 1 час

Бившата медицинска сестра Сара Мълали официално зае престола в Кентърбъри, поставяйки началото на нова ера за 85 милиона вярващи по света в присъствието на принц Уилям и Кейт Мидълтън

КС образува дело по искането на МС за наложените от НС мерки за горивата

КС образува дело по искането на МС за наложените от НС мерки за горивата

България Преди 1 час

То е за установяване на противоконституционност на обнародваното решение на НС от 13 март 2026 г. за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Пожар горя на покрива на общината в Разград

Пожар горя на покрива на общината в Разград

България Преди 1 час

Запалила се е изолацията на покрива при изрязване на светлинното табло, което е част от ремонтните дейности, извършвани в момента в сградата, обясни кметът Добрин Добрев

<p>&bdquo;Докато дишаме, всички сме изложени на риск&ldquo;:&nbsp;&bdquo;Бялата чума&ldquo; се завръща в САЩ</p>

„Бялата чума“ се завръща в САЩ – тя е по-смъртоносна от COVID-19 и става резистентна към антибиотици

Свят Преди 1 час

„Бялата чума“, известна у нас като „жълтата гостенка“, се завръща в САЩ с над 10 000 случая за 2025 г. Лекари предупреждават, че туберкулозата е по-смъртоносна от COVID-19 и развива опасна резистентност, което прави ранното откриване критично

„Най-секси престъпникът“: Фенки блокираха достъпа на семейството ми в затвора

Любопитно Преди 2 часа

Джеръми Мийкс, който се превърна в световна сензация след една-единствена полицейска снимка, разкри мрачната страна на внезапната слава – обсебени почитателки са заемали часовете му за посещения, оставяйки собствения му син пред вратите на затвора

Китай изстреля спътници за картографиране на Земята

Китай изстреля спътници за картографиране на Земята

Свят Преди 2 часа

Сателитите „Сивей Гаоцзин-2-05“ и „Сивей Гаоцзин-2-06“ бяха изстреляни с ракета носител „Чанчжън-2D“ от космодрума Тайюан в провинция Шанси

Снимката е илюстративна

Интернет се влюби в тази глутница изгубени кучета, прибиращи се у дома. Жалко, че историята е фалшива

Свят Преди 2 часа

Досега видеото е гледано десетки милиони пъти. Интернет е очарован; и как да не бъдеш?

Опит за грабеж и кражба на автомобил в Солун завърши с арест на българин

Опит за грабеж и кражба на автомобил в Солун завърши с арест на българин

Свят Преди 2 часа

23-годишният водач на откраднатия автомобил катастрофирал в електрически стълб

Всеки втори българин е с нелекувано или неконтролирано високо кръвно налягане

Всеки втори българин е с нелекувано или неконтролирано високо кръвно налягане

България Преди 2 часа

Проф. Карамфилов и колегите му подчертават значението на придържането към медикаментозното лечение

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Джей Ло се пошегува с Бен Афлек по време на концерт

Edna.bg

Милена Ал Кюрди от Hell’s Kitchen: Всяка жена може да се справи сама, ако повярва в себе си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ивелин Попов коментира края на кариерата си и обяви: Най-много ме влече позицията на спортен директор

Gong.bg

Цунами: Съжалявам, че не се сбогувах подобаващо, Левски заслужава да е шампион (видео)

Gong.bg

Уволняват учителка за предизборна агитация в училище в Ловешко

Nova.bg

Тонове опасно месо на пазара: Разкриха незаконни кланици в Кърджалийско

Nova.bg