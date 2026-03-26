Виктор Орбан спря транзита на природен газ към Украйна

У нгарският премиер Виктор Орбан е разпоредил спирането на транзита на природен газ през страната на път към Украйна от юли, съгласно указ, издаден вчера и цитиран от ДПА. Указът отговаря на заявеното намерение на Орбан да окаже натиск върху съседната на Унгария държава да възстанови доставките на петрол през петролопровода „Дружба“, който беше повреден при руски удар.

„Докато Украйна не ни доставя петрол, ние няма да ѝ доставяме газ,“ заяви Орбан вчера в публикация във „Фейсбук“.

Унгария спря реверса на газ за Украйна

Според експерти, блокирането на доставките на газ към Украйна повдига сериозни правни въпроси. Търговията с природен газ е в ръцете на частни компании, включително фирми, които участват в търовията с енергийни стоки и такива, осигуряващи превоза им по газопроводи. За Унгария, това е ФГСЗ (FGSZ), дъщерно дружество на петролната и газова група МОЛ.

Търговците закупуват капацитет за транзит от операторите на газопроводите, който се разпределя чрез търгове. С указа на Орбан на унгарския оператор се забранява да предлага капацитет за транзит към входните точки за Украйна от юли нататък.

Компанията вече е продала капацитет за второто тримесечие, до юли. Всяка намеса в тези договори би изложила правителството на риск от огромни искове за обезщетения.

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

Миналата година около 44% от вноса на природен газ към Украйна е минал през Унгария, според данни на украинската енергийна компания. Полша и Словакия също са важни транзитни държави за газовия внос на Украйна.

Унгарският премиер, смятан за най-важния съюзник на Русия в Европа, е изправен пред парламентарни избори на 12 април и е изложен на обвинения, че използва възможностите си за натиск върху Украйна, за да печели политическа подкрепа, припомня ДПА.