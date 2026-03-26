Свят

Тръмп със заплаха към Иран, Пентагонът се готви за "последен удар"

26 март 2026, 13:45
Тръмп със заплаха към Иран, Пентагонът се готви за "последен удар"
Източник: БТА/АР

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди иранските лидери, че е по-добре да „сключат сделка“ скоро, „преди да е станало твърде късно“, на фона на съобщения, че Пентагонът се готви за „последен удар“ срещу режима, като изпрати американски войски в сухопътна инвазия. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран „по-добре да се заеме сериозно с преговорите със САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток.

"Иранските преговарящи „ни молят“ да сключим споразумение, което е нормално, тъй като са напълно унищожени военно", написа Тръмп в Truth Social.

„По-добре да се заемат сериозно с това скоро, преди да е станало твърде късно, защото веднъж щом това се случи, няма връщане назад и няма да е приятно!“, добави той.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати „нямат нужда от нищо от НАТО“.

„Страните от НАТО не направиха абсолютно нищо, за да помогнат с лудата държава Иран, която сега е военно унищожена“, написа Тръмп в профила си в платформата Truth Social.

„САЩ нямат нужда от нищо от НАТО, но никога не забравяйте този изключително важен момент“, добави той. 

Пентагонът разработва военни варианти за „решителен удар“ в Иран, които биха могли да включват използването на сухопътни сили и масивна бомбардировъчна кампания, според двама американски служители и два източника, запознати с въпроса.

Вероятността от драматична военна ескалация ще се увеличи, ако не бъде постигнат напредък в дипломатическите преговори и, по-специално, ако Ормузкият проток остане затворен. Някои американски официални лица смятат, че смазваща демонстрация на сила за приключване на боевете би създала по-голямо предимство в мирните преговори или просто би дала на Тръмп повод да обяви победа. Иран също има думата за това как ще приключи войната, а много от обсъжданите сценарии биха рискували да удължат и засилят конфликта, вместо да доведат до драматичен край.

В интервюта за Axios длъжностни лица и източници, запознати с вътрешните дискусии, описват четири основни варианта за „финалния удар“, от които Тръмп би могъл да избере:

1. Нахлуване или блокиране на остров Харг, основният център за износ на петрол на Иран.

2. Нахлуване на остров Ларак, който помага на Иран да укрепи контрола си над Ормузкия проток. Стратегическият аванпост е дом на ирански бункери, атакуващи кораби, които могат да взривят товарни кораби, и радари, които наблюдават движението в пролива.

3. Завладяване на стратегическия остров Абу Муса и два по-малки острова, които се намират близо до западния вход на протока и са контролирани от Иран, но върху които претенции имат и ОАЕ.

4. Блокиране или завладяване на кораби, които изнасят ирански петрол от източната страна на Ормузкия проток.

Американските въоръжени сили са подготвили и планове за наземни операции дълбоко във вътрешността на Иран, с цел да осигурят контрол върху високообогатения уран, заровен в ядрените съоръжения. Вместо да провеждат такава сложна и рискована операция, САЩ биха могли да нанесат мащабни въздушни удари по съоръженията, за да попречат на Иран да получи достъп до този материал.

Тръмп все още не е взел решение дали да пристъпи към някой от тези сценарии, а представители на Белия дом описват евентуалните наземни операции като „хипотетични“. Но източници твърдят, че той е готов да ескалира конфликта, ако преговорите с Иран не дадат скоро осезаеми резултати. Американският президент би могъл първо да изпълни заплахата си да бомбардира електроцентрали и енергийни съоръжения в Иран, за което Техеран заплаши с масивно отмъщение в целия Персийски залив.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит предупреди Иран на 25 март, че Тръмп е готов да нанесе удар „по-силен от всякога“, ако не бъде постигнато споразумение. „Президентът не блъфира и е готов да развърже ада. Иран не бива да допусне отново грешка в преценката си. Всяко насилие оттук нататък ще бъде, защото иранският режим отказва да сключи споразумение“, каза Ливит.

Очаква се в Близкия изток да пристигнат още подкрепления, включително няколко ескадрили изтребители и хиляди войници, през следващите дни и седмици. Една експедиционна единица на морската пехота ще пристигне тази седмица, а друга в момента се разполага. Командният елемент на 82-ра въздушнодесантна дивизия е получил заповед да се разположи в Близкия изток с пехотна бригада, състояща се от няколко хиляди войници.

Ирански официални лица заявиха, че не вярват на опитите на Тръмп да подтикне към преговори и ги разглеждат като уловка за провеждане на внезапни атаки. Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф написа на 25 март в X, че според иранското разузнаване „враговете на Иран, с подкрепата на една държава от региона, подготвят операция за окупиране на един от иранските острови“. Галибаф вероятно е имал предвид ОАЕ и претенциите на страната към Абу Муса. „Всички движения на врага са под наблюдението на нашите въоръжени сили. Ако предприемат някакви действия, цялата жизненоважна инфраструктура на тази страна от региона ще бъде подложена на безмилостни атаки без ограничения“, добави той.

Източник, участващ в усилията за започване на преговори между САЩ и Иран, каза, че Пакистан, Египет и Турция все още се опитват да организират среща между страните. Той посочи, че макар Иран да е отхвърлил първоначалния списък с искания на САЩ, той не е отхвърлил напълно възможността за преговори. „Но проблемът е недоверието. Командирите на Революционната гвардия (IRGC) са много скептични. Но посредниците не са се предали“, заяви източникът.

Източник: Axios/БГНЕС/Daily Mail    
Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 17 часа
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 16 часа
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 15 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кремъл: Медийни лъжи са твърденията, че Русия изпраща дронове на Иран

Кремъл: Медийни лъжи са твърденията, че Русия изпраща дронове на Иран

Свят Преди 39 минути

Говорителят нарече "абсолютно неверни измислици" твърденията, че още през февруари Русия е била близо до сключване на мирно споразумение с Украйна

Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

Свят Преди 1 час

Информацията за дарителите се публикува в реално време в регистъра на Сметната палата

Снимката е илюстративна

Червен код и ураганни ветрове: Зимна блокада скова Хърватия, спряха кораби и затвориха магистрали

Свят Преди 1 час

Властите в Хърватия издадоха най-висока степен на предупреждение за Риека и Госпич поради обилни снеговалежи и бурни ветрове. Ключови магистрали са затворени за камиони, а десетки фериботни линии до островите са спрени заради ураганни пориви

<p>Гюров: МС подготвя мерки, които да не застрашават фискалната сигурност и да дадат спокойствие</p>

,

<p>Ликвидираха командира, отговорен за блокадата на Ормузкия проток</p>

<p>Преговорите за Украйна буксуват</p>

<p>&bdquo;Докато дишаме, всички сме изложени на риск&ldquo;:&nbsp;&bdquo;Бялата чума&ldquo; се завръща в САЩ</p>

.

Снимката е илюстративна

Всичко от днес

От мрежата

