Войната между Пакистан и Афганистан избухна с нова сила

Афганистанските сили са отвърнали на огъня

26 март 2026, 15:29
Източник: AP/БТА

Н ови сражения избухнаха снощи по границата между Афганистан и Пакистан след изтичането на временното примирие, като при тях загинаха най-малко двама цивилни, съобщиха официални представители на афганистанските талибани, цитирани от "Асошиейтед Прес".

Краткото примирие беше обявено от двете страни преди мюсюлманския празник Ейд ал Фитр. Зиаур Рахман Спиенгар, директор в отдела за информация и култура в афганистанската провинция Кунар, заяви, че пакистанските сили са изстреляли десетки артилерийски снаряди в районите Нарай и Саркано, като са убили двама цивилни и са ранили осем други след изтичането на примирието. 

Афганистанските сили са отвърнали на огъня, каза той и заяви, че те са унищожили три пакистански военни поста и са убили един човек. Твърденията му не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници и към момента няма коментар от пакистанската армия, отбелязва АП. Въпреки това местен пакистански официален представител в северозападната част на страната обвини афганистанските сили, че са дали начало на престрелките в няколко района.

Преди около седмица двете страни се споразумяха да прекратят военните действия, избухнали след пакистански въздушни удари в Афганистан, по искане на Саудитска Арабия, Турция и Катар. 

Прекратяването на огъня последва пакистански удари, за които афганистанското правителство на талибаните заяви, че са поразили болница за рехабилитация на наркозависими в Кабул, при което са били убити повече от 400 души. Броят на жертвите не може да бъде потвърден чрез независими източници, посочва АП.

Пакистан отрече да е нападал цивилни, като заяви, че е ударил склад за боеприпаси.

Пакистан нанесе въздушни удари в Афганистан, има жертви и ранени в Кабул

Отделно от това пакистанските талибани заявиха, че са възобновили атаките в Пакистан след изтичането на срока на обявеното от тях тридневно примирие по повод празника Ейд. 

Пакистанските талибани са отделна организация от афганистанските талибани, но са в съюз с тях. Те засилиха атаките си в Пакистан, откакто афганистанските талибани се върнаха на власт в Афганистан през 2021 година. Пакистан обвинява Кабул, че дава убежище на лидерите на пакистанските талибани и на техните бойци, които извършват трансгранични атаки. Кабул отрича това обвинение.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Афганистан Пакистан Сражения
