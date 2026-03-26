Изненадващи думи от брата на Ружа Игнатова: Жива ли е криптокралицата?

Нов германски сериал за измамата OneCoin предизвика неочаквана реакция от брата на Ружа Игнатова

26 март 2026, 13:45
Източник: БТА

"Създателите на сериала за сестра ми Ружа Игнатова са сменили имената на всички герои с изключение на нейното. И това вече обяснява много неща."

Така коментира нейният брат Константин Игнатов, цитиран от "България Днес".

Сериалът на немската телевизия ZDF "Вземи парите и бягай" "смесва документалистика и художествена измислица" - подход, с който продуцентите се застраховат и подчертават това в медиите.

"Продуцентите на този сериал трябва да са наясно защо са променили имената. Сестра ми е с името си, защото са разчитали, че няма да се покаже заради този филм", коментира Игнатов.

С тези думи обаче той за първи път "се изпуска" публично, че създателката на пирамидата OneCoin е жива! Иначе как да се тълкуват думите му, че "Ружа ще се покаже"? Мъртвец няма как да се "обади" от оня свят, но голямото питане е: защо Константин Игнатов намеква, че Криптокралицата не е в отвъдното, каквито твърдения се тиражираха през годините след потъването ѝ вдън земя.

И дали самият сериал за нея и обкръжението ѝ не е "примамка" да излезе на светло, която обаче, смята той, не притежава качествата да накара сестра му да реагира с опровержения или по съдебен път.

Досега братът на Ружа Игнатова упорито твърдеше, че няма представа каква е нейната съдба след мистериозното ѝ изчезване на 25 октомври 2017 г. Единственото, което повтаряше като мантра Игнатов, бе, че е купил самолетен билет на сестра си за полет до Атина и оттогава повече нито я е виждал, нито е комуникирал по какъвто и да било начин с нея.

Обаче се появи леко противоречие. Преди няколко години пред чужди медии братът на най-издирваната жена на планетата каза, че самолетният билет, който е купил на Ружа, е бил за полет до Виена, а след това тя е трябвало да лети за Атина. Което означава, че следите на Криптокралицата се губят в австрийската столица.

Тази подробност липсва в сериала, може би защото известната версия е, че Игнатова лети от София за Атина, а не за Виена.

"На мен също са ми дали друго име в сериала. Това не съм аз, а някаква измислена фигура. В противен случай сигурно щях да ги дам под съд", каза още Игнатов по повод на "Вземи парите и бягай".

Братът на "авторката" на една от най-успешните понци схеми в новата история обяви, че след това изявление спира комуникацията си с българските медии.

Източник: "България Днес"    
Ружа Игнатова Константин Игнатов OneCoin Криптокралицата ZDF сериал Вземи парите и бягай изчезване понци схема жива ли е самолетен билет
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

