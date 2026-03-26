Ще почиват ли учениците на 20 април? Синдикат „Образование“ срещу заповед на МОН

Близо 50% от учителите, служителите и директорите ще участват в изборния процес в една или друга форма

С индикатът „Образование“ предлага Министерството на образованието и науката (МОН) да коригира своята заповед и да обяви 20 април, който е денят след изборите, за неучебен и неприсъствен ден за учениците във всички български училища. Това се казва в съобщение от синдиката, в което се уточнява, че искането е отправено в открито писмо до Министерския съвет, до МОН и до Министерството на културата. 

Това е експертното становище на хиляди интервюирани учители и директори от образователната система. В проучване на синдиката 97,5% от респондентите смятат, че заповедта на МОН за присъствен ден на учениците е неприложима при положение, че огромна част от училищата ще бъдат затворени след изборите, а много учители и директори ще участват в комисии или като наблюдатели в изборния процес.

Неучебен ден за училищата с изборни секции

Близо 70% от българските училища се използват за избирателни секции и в утрото на 20 април тези сгради няма да бъдат достъпни и подготвени за ученици.

Близо 50% от учителите, служителите и директорите ще участват в изборния процес в една или друга форма.

„Хипотезата, че стотици хиляди ученици ще бъдат под ръководството на учители и директори извън училищата, някъде в градовете и селата, е свързана с огромен риск за децата. Дали всички музеи в София могат да съберат учениците от всички близо 300 столични училища? Очевидно не“, заявяват от синдиката. 

И отправят въпрос - могат ли експертите на МОН да поемат риска от непредвидени ситуации извън училищните сгради за всички български ученици, питат учителите, или при инцидент отново ще бъдат обвинени учители и директори?

За 24 май, при сходна ситуация, традиционно денят е неучебен, но не и присъствен, като приемаме, че много повече от учителите, учениците и родителите участват в мероприятията в чест на славянската писменост и на българската просвета и култура, а училищата не са затворени, отбелязват от учителския синдикат.

„Българската просветна общност дълбоко признава значението на 150-годишнината от Априлското въстание за българската история и ще се включи активно в отбелязването ѝ. Синдикатът „Образование“ подкрепя безрезервно предложението на министъра на образованието проф. Сергей Игнатов и на министъра на културата Найден Тодоров 20 април да стане официален празник. Но нека не смесваме историческия патриотизъм с риска за здравето и сигурността на децата. Патриотизмът се формира ежедневно и систематично от българските учители и родители. А българските политици са длъжници на учениците в примерите за патриотични и човешки добродетели“, се казва в съобщението.

Синдикатът „Образование“, с председател д-р Юлиян Петров, категорично заявява, че българските кандидат политици трябва да престанат да спекулират с темата за деполитизацията на българските учители. Българските учители не са лишени от правото да участват в политическия живот и да се кандидатират за народни представители. Всяко ограничаване на това право би било нарушение на българската конституция.

Съществува забрана за провеждане на партийни дейности в училищата и детските градини, и тази рестрикция би била релевантна, ако ограничаваше нещо, което го има. За да станеш учител в България, не се изисква политическа протекция, но това не важи в същата степен за длъжността директор, се казва в съобщението. 

Синдикатът поставя и въпроси към българските политици: защо има огромни партийни интервенции при назначаването на директорите; защо учителите бяха изключени от комисиите за избор на директори, а в тях бяха включени представители на обществения съвет без никакъв ценз и експертиза; защо има „политическа“ мандатност при директорската длъжност и длъжността началник на РУО; защо има постоянни опити да се изолират учители и директори от процеса на формиране на образователните политики; защо не е въведен минимален ценз и изискване за опит и образование при избора на народни представители, при положение че именно те създават бъдещите национални политики?

Предложих да започне процедура по обявяването на датата за началото на Априлското въстание за официален български празник. Това каза вчера служебният министър на образованието проф. д-р Сергей Игнатов на брифинг в Министерския съвет. По думите му целта е да се обединят трите събития, които бележат героизма на българите - Априлското въстание, Съединението и Независимостта.

Министър Игнатов съобщи, че 20 април ще е присъствен, но неучебен ден. В образователното министерство се приемат предложения от ръководствата на училищата за празничното отбелязване на 150-ата годишнина от Априлското въстание. В училищата събитията ще бъдат посветени не просто на Априлското въстание, а на българския героизъм, каза Сергей Игнатов. И подчерта, че българите има с какво да се гордеем.

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
Братът на Ружа Игнатова се изпусна: Криптокралицата е жива?

Братът на Ружа Игнатова се изпусна: Криптокралицата е жива?

България Преди 2 минути

Нов германски сериал за измамата OneCoin предизвика неочаквана реакция от брата на Ружа Игнатова

Виктор Орбан спря транзита на природен газ към Украйна

Виктор Орбан спря транзита на природен газ към Украйна

Свят Преди 11 минути

Докато Украйна не ни доставя петрол, ние няма да ѝ доставяме газ, заяви Орбан

Кървава саморазправа в Бургас: Шофьор поряза друг с макетен нож след засичане на пътя

Кървава саморазправа в Бургас: Шофьор поряза друг с макетен нож след засичане на пътя

България Преди 30 минути

54-годишен мъж от Айтос е задържан, след като нападна бургазлия в района на строителен хипермаркет. Пострадалият е приет в шокова зала с порезни рани по лицето и главата

Снимката е илюстративна

Червен код и ураганни ветрове: Зимна блокада скова Хърватия, спряха кораби и затвориха магистрали

Свят Преди 56 минути

Властите в Хърватия издадоха най-висока степен на предупреждение за Риека и Госпич поради обилни снеговалежи и бурни ветрове. Ключови магистрали са затворени за камиони, а десетки фериботни линии до островите са спрени заради ураганни пориви

Андрей Гюров: МС подготвя мерки, които да не застрашават фискалната сигурност и да дадат спокойствие

България Преди 59 минути

Работим с ограничени възможности заради удължителния бюджет, но за нас това не е оправдание, а стимул да направим повече, каза той

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Любопитно Преди 59 минути

Убит е Алиреза Тангсири: Командирът на ВМС на Гвардейците на революцията, отговорен за блокадата на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Тангсири заемаше поста командир на ВМС на Революционната гвардия от 2018 г.

Финландия: Преговорите за Украйна буксуват

Свят Преди 1 час

Украйна изпрати своя делегация в САЩ през уикенда с цел да даде нов импулс на преговорния процес, но засега тази инициатива не е дала непосредствени резултати

Бивша медицинска сестра оглави Англиканската църква като първата жена архиепископ

Бивша медицинска сестра оглави Англиканската църква като първата жена архиепископ

Свят Преди 1 час

Бившата медицинска сестра Сара Мълали официално зае престола в Кентърбъри, поставяйки началото на нова ера за 85 милиона вярващи по света в присъствието на принц Уилям и Кейт Мидълтън

КС образува дело по искането на МС за наложените от НС мерки за горивата

КС образува дело по искането на МС за наложените от НС мерки за горивата

България Преди 1 час

То е за установяване на противоконституционност на обнародваното решение на НС от 13 март 2026 г. за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Пожар горя на покрива на общината в Разград

Пожар горя на покрива на общината в Разград

България Преди 1 час

Запалила се е изолацията на покрива при изрязване на светлинното табло, което е част от ремонтните дейности, извършвани в момента в сградата, обясни кметът Добрин Добрев

26 март: Забравената трагедия на ямболското клане

26 март: Забравената трагедия на ямболското клане

България Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

„Бялата чума“ се завръща в САЩ – тя е по-смъртоносна от COVID-19 и става резистентна към антибиотици

Свят Преди 1 час

„Бялата чума“, известна у нас като „жълтата гостенка“, се завръща в САЩ с над 10 000 случая за 2025 г. Лекари предупреждават, че туберкулозата е по-смъртоносна от COVID-19 и развива опасна резистентност, което прави ранното откриване критично

