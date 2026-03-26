Замразена храна и кулинарни недоразумения отвеждат Шеф Манчев в Лом

Ш еф Манчев се отправя към Лом и ресторант „Финци”, който крие повече тайни в кухнята си, отколкото река Дунав. Тази седмица той ще се срещне с едно сплотено семейство. Серафим, по-известен като Финци, и Илияна са собственици с амбиции, безкрайно меню и азиатски привкус в ястията.

Механизмът на пицарията им е толкова оригинален, колкото и проблемите му - кухнята се намира на третия етаж, а храната пътува до гостите с асансьор. Шеф Манчев обаче ще установи, че замразените продукти отново са на пиедестал и личният му кошмар се сбъдва – огромно меню и готвачи, които сякаш имат други приоритети по време на работа.

Когато шефът влезе в кухнята, реалността ще го вбеси още повече. Младият готвач Цветомир ще реши, че критиките на Манчев са неоснователни. Дали ще успее да научи младото момче на търпение и дисциплина? Между укорите шеф Манчев ще намери и изненади – Финци ще го запознае с неочакван фен.

Ще оцелее ли „Финци“ след проверката и забележките на шефа? И каква изненада са му подготвили собствениците? Не пропускайте да видите в новия епизод на „Кошмари в кухнята“ тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Повече информация можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.