С мускетен куршум в ребрата: Откриха гроба на истинския д'Артанян под църковен олтар

В Маастрихт, Нидерландия, е открит скелет, който може да принадлежи на френския мускетар Шарл Ожие дьо Бац дьо Кастелмор, кавалер д'Артанян.

Тази историческа личност е вдъхновила световноизвестния литературен герой на Александър Дюма, но окончателният отговор ще дойде от ДНК анализ, като резултатите се очакват скоро.

В продължение на векове мястото на погребението на д'Артанян остава неизвестно, а откриването на църквата „Свети Петър и Павел“ е потенциално едно от най-значимите в Холандия.

Д'Артанян умира на 25 юни 1673 г. по време на обсадата на Маастрихт, когато френската армия на Луи XIV се опитва да превземе града.

Останки, открити по време на реставрационни работи

Откритието е станало възможно благодарение на слягането на църковния под през февруари. По време на реставрационни дейности останките са били открити отдолу.

„До тялото му е лежала френска монета. Освен това местоположението на гроба показва, че е принадлежал на важна личност: скелетът е бил под мястото, където някога е стоял олтарът, а по това време под олтара са били погребвани само кралски особи или други значими фигури“, каза дякон Йос Валке, присъствал на разкопките.

Освен това, близо до ребрата са открити останки от мускетен куршум, което съвпада с историческите сведения за нараняването на д'Артанян.

Скелетът е изваден от църквата и сега се съхранява в Археологическия институт в Девентер. Лаборатория в Мюнхен в момента сравнява ДНК-то на останките с това на потомък на историческата личност.