Осми вот за 4 години: Финал на предизборната кампания за изборите на 19 април

В полунощ приключва предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април, пише в приетата от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма. Точно два дни остават до началото на изборния ден. В неделя малко над 6,5 млн. гласоподаватели ще имат възможност да избират измежду 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции.

Избиратели

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151, съобщи заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

Ограничение да гласуват имат избиратели, които са поставени под запрещение - 9525 души, тези с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ – 4311, и с издадено удостоверение за гласуване на друго място – кандидати, наблюдатели, членове на ЦИК и районните избирателни комисии – 577, допълни Матева.

Избирателни секции

В общо 1654 секции ще се гласува на предсрочните парламентарни избори на 19 април в трите избирателни района в София, съобщиха от районните избирателни комисии.

В страната ще гласуваме с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 – само с хартиени бюлетини, каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова. В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще бъдат около 11 650, каза Нейкова.

Адресите на секциите, както и броят на избирателите в тях могат да бъдат намерени в новата интерактивна електорална карта, публикувана на сайта на ЦИК.

От „Информационно обслужване“ анонсираха картата в началото на април. Всяка една секция ще бъде разположена на картата – колко са избирателите по списък, колко са гласували, колко са действителните гласове и колко - не, обясни тогава изпълнителният директор Ивайло Филипов.

В 23-ти Многомандатен избирателен район (МИР), който обхваща районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост", "Витоша", гражданите ще могат да упражнят правото си на глас в 636 секции, от които шест са подвижни и 23 - служебни, каза председателят на 23-ета Районна избирателна комисия (РИК) Полина Витанова. Тя каза, че във всички избирателни секции, с изключение на една, ще може да се гласува с машина.

Избирателите в 23-ти МИР са общо 431 630, според информация на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). Броят мандати за разпределение в 23-ти МИР е 19.

В 24-ти МИР (районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец") избирателните секции са 502, от които седем са служебни и четири са подвижни. Във всички секции ще може да се гласува с машина, съобщиха за БТА от РИК.

Избирателите в 24-ти МИР са общо 435 063 според информацията, публикувана на сайта на ЦИК. Те ще определят разпределението на 13 мандата.

В 25-и МИР, който включва районите "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча Купел", ще се гласува в 516 секции. В 497 от тях ще има възможност за машинен вот. Служебните секции ще са 12, а подвижните - четири, каза председателят на 25-а РИК Виолета Темелкова-Петрова.

Избирателите в 25-и МИР са 353 825. Мандатите за разпределение са 14, пише на сайта на ЦИК.

Вотът в чужбина

Извън страната ще има 493 секции в 55 държави. За сравнение – на 27 октомври зад граница бяха разкрити 719 избирателни секции в 57 държави. В 130 избирателни секции в 20 държави ще има възможност за гласуване с машини.

В Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Турция и САЩ ще има с 254 избирателни секции по-малко на парламентарните избори на 19 април в сравнение с вота на 27 октомври 2024 г. В началото на годината парламентът прие промени в Изборния кодекс, с които броят на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз, бе ограничен до 20.

През март Росица Матева отбеляза, че трите засегнати държави от промените в Изборния кодекс са именно Великобритания, Турция и САЩ.

Адресите на избирателни секции извън страната могат да бъдат намерени тук.

В неделя предстои осмият парламентарен вот от 2021 г. насам.

Подготовката за вота е на финалната права

Днес машините за гласуване потеглят към различни точки на страната под охраната на МВР. В над 9300 секции ще се гласува с машина. Устройствата тръгват към Бургас след 15:00 ч., пише NOVA .

Първи изборен район - Благоевградски, пък е включен в пилотен проект на ЦИК и Министерството на електронното управление, чрез който избиратели с увредено зрение ще гласуват чрез тактилни шаблони. Те ще бъдат изработени пилотно за още четири изборни района - един в Пловдив и трите в София.