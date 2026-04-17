Парламентарни избори

Осми вот за 4 години: Финал на предизборната кампания за изборите на 19 април

Над 6,5 милиона избиратели ще гласуват в над 11 000 секции в страната и чужбина

17 април 2026, 08:04
Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми
ЦИК организира Ден на отворени врати за най-младите избиратели

ЦИК организира Ден на отворени врати за най-младите избиратели
ЦИК: Подготовката за изборите върви по план, но има сигнали за нарушения при обученията в София

ЦИК: Подготовката за изборите върви по план, но има сигнали за нарушения при обученията в София
Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота
ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки
Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването

Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването
Публикуваха хеш кода за изборите на 19 април

Публикуваха хеш кода за изборите на 19 април
ЦИК започва консултации с партиите за секциите в чужбина

ЦИК започва консултации с партиите за секциите в чужбина

В полунощ приключва предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април, пише в приетата от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма. Точно два дни остават до началото на изборния ден. В неделя малко над 6,5 млн. гласоподаватели ще имат възможност да избират измежду 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции.

  • Избиратели

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151, съобщи заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

Ограничение да гласуват имат избиратели, които са поставени под запрещение - 9525 души, тези с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ – 4311, и с издадено удостоверение за гласуване на друго място – кандидати, наблюдатели, членове на ЦИК и районните избирателни комисии – 577, допълни Матева.

  • Избирателни секции

В общо 1654 секции ще се гласува на предсрочните парламентарни избори на 19 април в трите избирателни района в София, съобщиха от районните избирателни комисии.

В страната ще гласуваме с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 – само с хартиени бюлетини, каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова. В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще бъдат около 11 650, каза Нейкова.

Адресите на секциите, както и броят на избирателите в тях могат да бъдат намерени в новата интерактивна електорална карта, публикувана на сайта на ЦИК.

От „Информационно обслужване“ анонсираха картата в началото на април. Всяка една секция ще бъде разположена на картата – колко са избирателите по списък, колко са гласували, колко са действителните гласове и колко - не, обясни тогава изпълнителният директор Ивайло Филипов.

В 23-ти Многомандатен избирателен район (МИР), който обхваща районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост", "Витоша", гражданите ще могат да упражнят правото си на глас в 636 секции, от които шест са подвижни и 23 - служебни, каза председателят на 23-ета Районна избирателна комисия (РИК) Полина Витанова. Тя каза, че във всички избирателни секции, с изключение на една, ще може да се гласува с машина.

Избирателите в 23-ти МИР са общо 431 630, според информация на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). Броят мандати за разпределение в 23-ти МИР е 19.

В 24-ти МИР (районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец") избирателните секции са 502, от които седем са служебни и четири са подвижни. Във всички секции ще може да се гласува с машина, съобщиха за БТА от РИК. 

Избирателите в 24-ти МИР са общо 435 063 според информацията, публикувана на сайта на ЦИК. Те ще определят разпределението на 13 мандата.

В 25-и МИР, който включва районите "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча Купел", ще се гласува в 516 секции. В 497 от тях ще има възможност за машинен вот. Служебните секции ще са 12, а подвижните - четири, каза председателят на 25-а РИК Виолета Темелкова-Петрова.

Избирателите в 25-и МИР са 353 825. Мандатите за разпределение са 14, пише на сайта на ЦИК. 

 

  • Вотът в чужбина

Извън страната ще има 493 секции в 55 държави. За сравнение – на 27 октомври зад граница бяха разкрити 719 избирателни секции в 57 държави. В 130 избирателни секции в 20 държави ще има възможност за гласуване с машини.

В Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Турция и САЩ ще има с 254 избирателни секции по-малко на парламентарните избори на 19 април в сравнение с вота на 27 октомври 2024 г. В началото на годината парламентът прие промени в Изборния кодекс, с които броят на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз, бе ограничен до 20.

През март Росица Матева отбеляза, че трите засегнати държави от промените в Изборния кодекс са именно Великобритания, Турция и САЩ.

Адресите на избирателни секции извън страната могат да бъдат намерени тук.

В неделя предстои осмият парламентарен вот от 2021 г. насам.

  • Подготовката за вота е на финалната права

Днес машините за гласуване потеглят към различни точки на страната под охраната на МВР. В над 9300 секции ще се гласува с машина. Устройствата тръгват към Бургас след 15:00 ч., пише NOVA.

 

Първи изборен район - Благоевградски, пък е включен в пилотен проект на ЦИК и Министерството на електронното управление, чрез който избиратели с увредено зрение ще гласуват чрез тактилни шаблони. Те ще бъдат изработени пилотно за още четири изборни района - един в Пловдив и трите в София.

 

Източник: БТА, Николай Трифонов, NOVA    
Руски удари по Чернигов оставиха хиляди без електричество

Руски удари по Чернигов оставиха хиляди без електричество

Свят Преди 27 минути

Повредена е критична енергийна инфраструктура, съобщиха украинските власти

<p>Примирието между Израел и Ливан влезе в сила, но вече има съобщения за нарушения (ОБЗОР)</p>

Примирието между Израел и Ливан влезе в сила, но вече има съобщения за нарушения

Свят Преди 1 час

10-дневното спиране на огъня, договорено с посредничеството на САЩ след седмици боеве с „Хизбула“, е поставено под въпрос заради обвинения и нови удари по границата

Изгубеният град в джунглите на Малайзия: Мит или забравена история?

Изгубеният град в джунглите на Малайзия: Мит или забравена история?

Любопитно Преди 1 час

Древно селище, по-старо от Ангкор Ват, може би лежи скрито под гъстата растителност на щата Джохор, предизвиквайки дебати сред историци и археолози

„Алергични“ сте към офиса си? Може би имате „синдром на болната сграда“

„Алергични“ сте към офиса си? Може би имате „синдром на болната сграда“

Любопитно Преди 1 час

Мистериозното състояние, което причинява главоболие, умора и гадене, засяга милиони хора, като жените са по-уязвими към вредната среда на работното място.

„Хизбула" призова ливанците да не се завръщат

„Хизбула" призова ливанците да не се завръщат

Свят Преди 9 часа

Свързаният с „Хизбула" Ислямски здравен комитет също посъветва хората да изчакат

Разследват бомбена заплаха срещу брата на папа Лъв XIV

Разследват бомбена заплаха срещу брата на папа Лъв XIV

Свят Преди 10 часа

Полицията е претърсила мястото, но не е открила взривни вещества

Израел удари Ливан, загинали и много ранени

Израел удари Ливан, загинали и много ранени

Свят Преди 10 часа

„Хизбула“ обяви, че ще спазва примирието, ако израелските удари срещу бойците ѝ спрат

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Свят Преди 11 часа

Словакия няма да блокира заема за Украйна

България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър“-ите

България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър“-ите

България Преди 11 часа

Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ

Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ

България Преди 11 часа

С пакета от законодателни промени се въвежда също задължителен съдебен контрол за корупционни престъпления

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

България Преди 12 часа

Официалният старт ще бъде в Несебър на 8 май

Банков обир със заложници и бягство през тунел в Италия

Банков обир със заложници и бягство през тунел в Италия

Свят Преди 13 часа

Според кадри от мястото, полицията е разбила прозорци, за да проникне в банката

Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Свят Преди 13 часа

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл

Кола помете мъж на автомагистрала "Марица"

Кола помете мъж на автомагистрала "Марица"

България Преди 13 часа

Започнато е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

България Преди 14 часа

Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Любопитно Преди 14 часа

С Funko Pop се „зарибява“ на 17 години, след като купува първите си три фигурки от Великобритания

