Дания гласува днес на парламентарни избори

Изборите идват в контекста на повишеното от месеци напрежение между Копенхаген и Вашингтон заради намеренията на Тръмп да установи контрол върху Гренландия

24 март 2026, 09:34
Д ания гласува днес на предсрочни парламентарни избори, на които министър-председателката Мете Фредериксен - лидерка на левоцентристката Социалдемократическа партия (ДСДП), преследва трети мандат след спора със САЩ относно бъдещето на полуавтономната островна територия на кралството - Гренландия, предаде ДПА.

Основният ѝ съперник е министърът на отбраната на скандинавската страна Троелс Лунд Поулсен, председател на десноцентристката Либерална партия ("Венстре"), отбелязва агенцията.

Изборите идват в контекста на повишеното от месеци напрежение между Копенхаген и Вашингтон заради намеренията на американския президент Доналд Тръмп да установи контрол върху Гренландия.

Избирателните секции отварят врати в 8:00 ч. местно време (9:00 ч. българско), като в тях може да се гласува до 20:00 (21:00 ч. бълг. вр.). Право на глас имат около 4,3 милиона датски граждани.

Първите екзитполове се очакват тази вечер. Прогнозата на Франс прес е, че окончателните резултати ще излязат около 4 часа след затварянето на секциите.

Категоричното несъгласие на Фредериксен с Тръмп по въпроса за Гренландия покачи популярността ѝ в социологическите проучвания, помагайки ѝ да стабилизира правителството си след период на спад в общественото доверие, обръща внимание ДПА.

В стремежа си да улови мига, миналия месец тя свика предсрочни парламентарни избори, акцентира агенцията. Другият ѝ коз 

Резултатите от последните социологически проучвания предполагат, че социалдемократите ще останат партията с най-много депутати в 179-местния датски парламент (Фолкетинг). Според ДПА обаче не се очаква те да си осигурят мнозинство, като това важи и за другите политически сили.

Съответно центристката партия "Умерени" на бившия премиер и настоящ министър на външните работи Ларс Льоке Расмусен по всяка вероятност отново ще изиграе ключова роля в сформирането на правителството като коалиционен партньор на ДСДП, предвиждат агенциите.

Темата за Гренландия не бе основната в предизборната кампанията. Вместо това партиите се фокусираха върху вътрешни проблеми като цените на храните и горивата, бъдещето на селското стопанство, чистата питейна вода и стандартите за хуманно отношение към животните в свинефермите.

Десните популисти се стремяха да получат подкрепа и с призиви за по-строга имиграционна политика, обобщава ДПА.

Източник: БТА/Иво Тасев    
Дания Парламентарни избори Мете Фредериксен Гренландия САЩ Социалдемократическа партия Коалиционно правителство Вътрешни проблеми Имиграционна политика Доналд Тръмп
