Приключи изборният ден зад граница

Последни гласуваха българските граждани в Аризона, Калифорния, Невада, Вашингтон и канадския град Ванкувър

Броенето в София: За по-малко от час приключиха повечето секционни комисии

Вотът зад граница: Опашки пред секциите в Истанбул и Лондон

Избори зад граница: По-малко секции в Турция; в Гърция и Сърбия броят им е увеличен

ЦИК в пълна готовност: Следи изборния процес в очакване на сигнали и жалби

Как започна изборният ден в страната

Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори

Проучване на "Тренд": Пет партии с представителство в следващото НС, три са на ръба
И зборният ден зад граница приключи на 20 април в 6:00 часа българско време. Последни правото си на глас упражниха сънародниците ни в секциите в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър, съобщават от МВнР. 

Първи официални резултати от ЦИК: „Прогресивна България" води убедително, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

По информация на дипломатическите и консулските ни представителства всички избирателни секции по света са приключили работа успешно и са предали изборните резултати на Централната избирателна комисия.

Българските граждани имаха възможност да гласуват в общо 493 секции в 55 държави, като най-голям брой от тях бяха разкрити в Европа. В САЩ бяха разкрити 24 секции, а в Канада – 17.

Сънародниците ни имаха възможност да гласуват от западното крайбрежие на САЩ и Канада до Осака в Япония, Сингапур и Оукланд в Нова Зеландия, както и от Тромсьо на север в Норвегия до Република Южна Африка.

Вотът премина без затруднения и сънародниците ни успяха да упражнят конституционното си право на глас безпрепятствено, съобщават още от МВнР. 

Как са гласували българите в чужбина

  • "Прогресивна България" заема челна позиция по вот и от гласуването в чужбина. според обобщените данни от гласуването на сънародниците ни извън страната и при 98.78% обработени СИК протоколи към 10.00 часа на 20 април, коалицията получава 69 903 гласа или 38.149% подкрепа.
  • Втори са ПП-ДБ с 41 354 гласа или 22.568% подкрепа.
  • На трето място е ДПС с 15 855 гласа или 8.653%.
  • На четвърто място е "Величие" 10 508 гласа или 5.735% подкрепа. 
  • "Възраждане" е на пето място с 9 583 гласа или 5.230% подкрепа. 
  • На шесто място е ГЕРБ-СДС с 8 489 гласа или 4.633% подкрепа.

*Обработката на изборните резултати продължава.

  • Рекордна активност в Германия и напрежение пред секциите в Испания

В Германия изборният ден приключи при абсолютен рекорд от 35 999 гласували сънародници. Тази бройка надвишава дори активността от началото на поредицата от избори през 2021 г., когато вота си дадоха 33 000 души. 

Данните сочат, че в секциите с машинно гласуване в Германия първа политическа сила е коалицията ПП-ДБ, докато при хартиения вот превес има „Прогресивна България”. В Берлин и Мюнхен се извиха огромни опашки, като в столицата българите чакаха с часове, за да упражнят правото си на глас.

Още по-напрегната бе ситуацията в Испания, особено в Барселона, където се чакаше по 4-5 часа. Въпреки че изборният ден бе удължен с един час, около 200 души не успяха да гласуват до края на законовия срок в 21:00 ч. местно време. Това предизвика сериозно недоволство и скандирания „Искаме да гласуваме”, което наложи намесата на испанската полиция пред изборния пункт.

Резултатите от Испания показват победа за „Прогресивна България” в Мадрид и Валенсия, докато в Барселона най-голямо доверие получава коалицията ПП-ДБ. На много места в Западна Европа фокусът на наблюдателите бе насочен към политическия профил на Румен Радев и резултатите на неговата формация.

  • Във Франция

Сънародниците ни във Франция са гласували по-активно в сравнение с предходни избори. В трите секции в посолството на страната ни в Париж - единственото място, където се гласуваше машинно, са гласували около 2000 души.

В Ница са гласували два пъти повече хора в сравнение с предишните избори. Правото си на вот упражниха и българи, които са на екскурзия във Франция.

В големите френски градове сред гласувалите се забелязва категорично предпочитание към "Продължаваме промяната - Демократична България" като първа политическа сила, следвана от "Прогресивна България".

В Париж ПП-ДБ е първа политическа сила с 45% от гласовете, срещу 29% за "Прогресивна България". В Ница резултатът е почти същият. В Лион коалицията на Румен Радев печели, но с много малка преднина. Почти всички недействителни бюлетини също са били за Радев.

Общо 19 бяха избирателните секции в цялата страна. Общият брой на гласувалите българи е 5097. "Прогресивна България" получава 37,5% от гласовете, следвана от ПП-ДБ с 33,2%, ГЕРБ-СДС с 5,6%, "Величие" с 5,2% и "Възраждане" с 4,7 на сто.

Френските медии широко отразяват избора на българите.

  • В САЩ

В Съединените щати изборният ден приключи при изключително висока избирателна активност, въпреки двойно по-малкия брой секции в сравнение с предходни избори. Докато при предишни вотове са се отваряли по 15 секции в консулският регион в Чикаго, който обхваща 14 щата, на тези избори те са били само седем. Въпреки това около 3500 българи са упражнили правото си на глас в региона.

Ако изборите зависеха единствено от българите в САЩ, първа политическа сила би била коалицията ПП-ДБ, следвана от „Прогресивна България”. При обработени над 95% от протоколите, третата позиция се заема от партия „Величие”. 

Много от сънародниците ни в САЩ споделят, че гласуването е техен дълг и право, което не трябва да се пренебрегва, независимо от разстоянието. „Това, че живеем извън България, не означава, че не мислим за нея. Напротив, искаме да е хубаво, да има просперитет за младите хора и семействата и когато се връщаме, да виждаме нещата по-добре”, споделя българка, гласувала в една от секциите.

Въпреки по-високите разходи и времето, необходимо за достигане до урните, българите зад Океана отново доказаха своята съпричастност към политическото бъдеще на родината си.

  • Турция

Значителен спад в избирателната активност се отчита при вота на българските граждани в Турция, където изборите се проведоха при нови условия с ограничен брой секции. 

Заради въведените законови ограничения, с които беше намален броят на секциите, този път в Турция са гласували 28 713 души - приблизително два пъти по-малко в сравнение с изборите преди две години. Общо секциите са били 27, или шест пъти по-малко спрямо предходния вот.

При 95,7% обработени протоколи първа политическа сила е ДПС с 50,7% (12 125 гласа). Партията си връща водещата позиция, след като на предишните избори отстъпи пред „Алианс за права и свободи“. Сега на второ място се нарежда АПС с 22% (5 268 гласа), а трета е „Прогресивна България“ с 18,4% (4 399 гласа).

Изборният ден в Истанбул започна с дълги опашки пред секциите. Част от гласоподавателите чакаха по повече от час, както за попълване на декларации, така и за самото гласуване.

Намаленият брой секции предизвика недоволство сред избирателите, които поставиха под въпрос равнопоставеността на гласуващите в чужбина. Някои избиратели подчертаха, че въпреки езиковите затруднения, са успели да се справят с гласуването, а други акцентираха върху значението на вота за бъдещето на България, предаде NOVA.

Пред една от урните в Истанбул се нареди и трикратният европейски шампион по борба Ефраим Камберов, който също упражни правото си на глас.

