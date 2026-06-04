България

Вълна от фалшиви сигнали за бомби в Русенско

Получена е информация и за поставено самоделно взривно устройство на Дунав мост

4 юни 2026, 15:47
Вълна от фалшиви сигнали за бомби в Русенско
Източник: МВР - Русе

С игнали за поставени взривни устройства са получени днес в няколко училища и детски градини в Русенско. Информацията бе потвърдена пред БТА от Регионалното управление на образованието. 

Нова вълна от сигнали за бомби в училища и детски градини в страната

Извършени са проверки от органите на реда, които са показали, че сигналите са фалшиви. Учебният процес е възстановен. Сигналите за бомбени заплахи са получени на имейли, които не са официални на образователните институции. 

Масови сигнали за бомби в училища у нас

Получена е информация и за поставено самоделно взривно устройство на Дунав мост, който днес е затворен за движение заради ремонт. Извършена е проверка, като сигналът е фалшив.

Източник: БТА, Мартин Пенев    
бомбени заплахи Русе
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