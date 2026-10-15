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Чудо в Йелоустоун: Изгубено куче оцеля над месец сред мечки и минусови температури

10-годишният джак ръсел териер Луна бе намерен жив и здрав след 34 дни сам в националния парк „Йелоустоун“. Кучето оцеля при минусови температури и сред опасни хищници в отчаяна надпревара със наближаващата зима

15 октомври 2026, 13:54
Чудо в Йелоустоун: Изгубено куче оцеля над месец сред мечки и минусови температури
Източник: iStock

Н евероятна история с щастлив край разтърси САЩ, след като 10-годишен джак ръсел териер на име Луна бе намерен жив и здрав след повече от месец, прекаран напълно самостоятелно в дивата природа на известния национален парк „Йелоустоун“, съобщава The Post.

Любимецът на семейство от Калифорния бе открит в сряда, 14 октомври, след като спасителни екипи водиха отчаяна надпревара с времето, преди паркът да бъде затворен за зимния сезон поради минусови температури и тежки снеговалежи.

„Кучето, което се скиташе в района на „Къниън Вилидж“, бе заловено и е живо и в добро здраве“, потвърди официално говорителката на националния парк Линда Верес.

Беглец след грешка на камериерка

Историята започва на 10 септември, когато семейството гостува в парка. Тъй като кучетата не са разрешени в района на гейзерите „Норис“, стопаните оставили Луна в наетата си вила в къмпинга, поставяйки табела „Не безпокойте“ на вратата.

Камериерка от персонала обаче погрешно отворила вратата, при което уплашената Луна изскочила навън. Служителите я преследвали над два часа, но това само я подплашило допълнително и кучето избягало дълбоко в дивата местност.

След една седмица безуспешно търсене, рейнджърите посъветвали семейството да се върне у дома в Калифорния, тъй като шансовете за оцеляване на дребното куче били нищожни на фона на падащите под нулата температури и наличието на мечки, койоти, вълци и пуми.

Търсене без храна и дронове: Спасителната операция

Семейството обаче не се предало и се свързало с неправителствената организация за спасяване на животни Norris Ark. Спасителите получили специално разрешение от парковата служба, но били изправени пред изключително строги ограничения:

  • Забрана за хранителни примамки: Екипът нямал право да използва храна в капаните, за да не привлече хищници (мечки, вълци и койоти), което би застрашило както парка, така и самото кученце. За целта спасителите използвали дрехи с миризмата на нейните стопани.
  • Забрана за дронове: Употребата на безпилотни летателни апарати е строго забранена на територията на „Йелоустоун“, което изключило най-бързия начин за засичане на животното.

Въпреки трудностите и наближаващия краен срок (31 октомври), когато паркът затваря пътищата си за зимата, екипът успял да залови Луна.

Кучето веднага е заведено на ветеринарен преглед. Въпреки че подробности за здравословното ѝ състояние след 34 дни в дивото все още не се съобщават, фактът, че 10-годишният териер е оцелял сам сред едни най-опасните хищници в Северна Америка, вече се определя като истинско чудо.

Източник: The Post    
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