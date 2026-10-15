Музикалната легенда Маргарита Хранова проверява интуицията си в „Пееш или лъжеш“

Е дна от най-обичаните български певици Маргарита Хранова излиза на сцената на „Пееш или лъжеш“ тази неделя в 20:00 ч. С впечатляваща музикална кариера зад гърба си, тя ще се довери на опита и интуицията си, за да разпознае кой от осемте участници притежава истински певчески талант и кой прави всичко възможно, за да я заблуди.

В това предизвикателство Маргарита Хранова ще разчита на помощта на познатите панелисти Алекс Раева, Иван Христов и Андрей Арнаудов, а към тях ще се присъединят продуцентът Магърдич Халваджиян и журналистката Кристина Патрашкова. С различните си гледни точки и изострена наблюдателност те ще се опитат да разгадаят историите на участниците и да помогнат на певицата да направи най-добрия избор.

Източник: NOVA

На сцената ще се появят осем колоритни образа, сред които Пъзелистката, Фотографката, Кикбоксьорът, Плувкинята и Хип-хопърката. Всеки от тях ще има своя история и стратегия, с които да спечели доверието на Маргарита Хранова и панела. Някои ще разчитат на увереност и артистично присъствие, а други ще трябва да прикрият липсата на певчески умения зад убедително поведение и добре подготвена сценична изява.

Ще успее ли интуицията на Маргарита Хранова да разпознае истинския певец сред осемте участници? В каква посока ще я поведат съветите на панелистите? И с кого ще избере да изпее финалния дует? Не пропускайте „Пееш или лъжеш“ тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

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