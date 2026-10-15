България

Радев: Рафинерията на „Лукойл“ е важен актив за България и Европа

Премиерът настоя за обща европейска позиция за бъдещето на рафинерията. Той определи достигането на минимална заплата от 1000 евро като трудно постижима цел заради бюджетния дефицит

15 октомври 2026, 13:52
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П реди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел премиерът Румен Радев коментира значението на рафинерията на „Лукойл“ в България на фона на високите цени на горивата в Европа.

По думите му по време на видеоконференцията на 6 октомври той е поставил въпроса за бъдещето на компанията и рафинериите в контекста на цените на горивата и електроенергията.

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Радев подчерта, че през последните две десетилетия Европа е закрила редица рафинерии и в момента е силно зависима от вноса на готови горива, включително авиационно гориво.

„Ние приемаме „Лукойл“ като много важен актив не само за България, но и за целия свят“, заяви премиерът, цитиран от NOVA.

Той посочи, че решенията за бъдещето на компанията се вземат извън България и Европейския съюз. Затова призова европейските партньори да се ангажират с темата и настоя за обща европейска позиция относно бъдещето на рафинерията.

  • Минимална заплата от 1000 евро остава трудно постижима цел

Радев заяви, че желае минималната работна заплата в България да достигне поне 1000 евро, но според него това е трудно постижимо при настоящото състояние на публичните финанси и високия бюджетен дефицит.

„Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме добро решение“, заяви премиерът.

Източник: NOVA    
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