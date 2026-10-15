Радев: Рафинерията на „Лукойл“ е важен актив за България и Европа

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П реди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел премиерът Румен Радев коментира значението на рафинерията на „Лукойл“ в България на фона на високите цени на горивата в Европа.

По думите му по време на видеоконференцията на 6 октомври той е поставил въпроса за бъдещето на компанията и рафинериите в контекста на цените на горивата и електроенергията.

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Радев подчерта, че през последните две десетилетия Европа е закрила редица рафинерии и в момента е силно зависима от вноса на готови горива, включително авиационно гориво.

„Ние приемаме „Лукойл“ като много важен актив не само за България, но и за целия свят“, заяви премиерът, цитиран от NOVA.

Той посочи, че решенията за бъдещето на компанията се вземат извън България и Европейския съюз. Затова призова европейските партньори да се ангажират с темата и настоя за обща европейска позиция относно бъдещето на рафинерията.

Минимална заплата от 1000 евро остава трудно постижима цел

Радев заяви, че желае минималната работна заплата в България да достигне поне 1000 евро, но според него това е трудно постижимо при настоящото състояние на публичните финанси и високия бюджетен дефицит.

„Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме добро решение“, заяви премиерът.