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Принцеса от Абу Даби припадна заради кокаин на улицата в Лондон, докато пази 3-годишно дете

32-годишната Махра Ал Нахян от управляващата династия в Абу Даби бе осъдена в Лондон, след като припадна на улицата от кокаин, оставяйки босо 3-годишно дете без надзор до оживено платно. Тя вече се лекува в клиника за зависимост

15 октомври 2026, 14:26
Принцеса от Абу Даби припадна заради кокаин на улицата в Лондон, докато пази 3-годишно дете
Източник: iStock

Ч лен на кралското семейство в Абу Даби е припаднал на улица в Лондон след употреба на наркотици, стана известно в съда.

32-годишната Махра Ал Нахян е приемала кокаин в дните преди да бъде намерена отпусната до парапета до мъж в безсъзнание.

По това време тя е трябвало да се грижи за тригодишно дете, което било забелязано от минувач да играе босо до оживено пътно платно.

Ал Нахян останала без съзнание половин час след пристигането на полицията на мястото на инцидента в Западен Лондон, пише Daily Mail.

Когато се събудила, според очевидци реагирала неадекватно и започнала да крещи: „Това не е кланица, защо ви пука толкова? Защо толкова се тревожите?“

Вчера тя се призна за виновна по обвинение в пренебрегване на дете пред Кралския съд в Саутуарк.

В съдебната зала бе изтъкнато, че от инцидента през юни насам тя преминава лечение срещу наркотична зависимост в клиниката „Прайъри“ в Уокинг, графство Съри.

Кадри, заснети от очевидец, показват Ал Нахян да лежи на тротоара до детски играчки, сред които тротинетка и играчков самолет.

Тя е част от управляващата кралска династия в Абу Даби по линия на своя брак. Семейството е сред най-богатите и влиятелни в света, като състоянието му се оценява на над 250 милиарда британски лири и разполага с огромно влияние върху глобалните инвестиции и петролните резерви.

Прокурорът Рио Пахлаванпур заяви, че минувачите забелязали как детето е оставено без надзор и без обувки на улицата с тротинетка. Хората бързо се намесили, тъй като то се намирало в опасна близост до преминаващите автомобили.

Той допълни: „След като дошла в съзнание, тя казала: „Това не е кланица, защо ви пука толкова? Защо толкова се тревожите?““

При обиска служителите на реда открили у нея аксесоари за употреба на наркотици, но не и самите вещества, съобщава вестник „Таймс“.

Стивън Вуло, адвокат на защитата, заяви, че Ал Нахян е спряла наркотиците, откакто е постъпила в клиниката през юли, и е показала „дълбоко разкаяние и твърда решимост да преодолее зависимостта си“.

Той добави, че клиентката му не е приемала наркотици в самия ден на провинението, но е била изключително изтощена, след като е употребявала кокаин през предходните дни.

„В близко бъдеще тя възнамерява да завърши всички етапи от тримесечната програма, която приключва в края на този месец“, посочи той. „Планът ѝ след това е да наеме имот в района на Гилдфорд и да продължи като дневен пациент, посещавайки специализирано отделение за борба със зависимостите.“, добави той.

Защитата допълни: „Тя допусна сериозна грешка в онзи ден и го осъзнава.“

Съдия Джонсън Кейс осъди Ал Нахян на две години обществено наблюдение с задължение за преминаване през рехабилитация.

Съдията ѝ наложи и глоба от 5000 паунда, както и заплащане на съдебните разноски в размер на 1000 паунда, след като стана ясно, че тя получава месечна издръжка от 8000 паунда.

Описвайки случката, съдията заяви: „Като сте оставили детето да играе босо на улицата, докато сте били под въздействието на наркотици, вие сте проявили пълна безотговорност и пренебрежение към неговата безопасност.“

В един момент детето дори хукнало към пътното платно, гонейки лист хартия, преди минувачите да го спрат.

„Ако не беше намесата на непознатите хора, съществуваше сериозен риск детето да бъде тежко ранено или нещо по-лошо. Можеше да избяга, да се изгуби, да бъде отвлечено или наранено от чужд човек. Освен това то е можело да се травматизира, виждайки вас и вашия спътник в безсъзнание на улицата.“, добави съдията.

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