България

Промени в закона за оръжията и пиротехниката, въвеждат се нови правила за заглушителите

Отпада част от документацията за издаване на разрешения, а използването на пиротехнически изделия в населените места ще бъде ограничено в часовете за отдих, определени от общините

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 13:57
Промени в закона за оръжията и пиротехниката, въвеждат се нови правила за заглушителите
Източник: БТА

Н ародното събрание прие на второ четене промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. С измененията се въвеждат нови изисквания за регистрацията на оръжия и заглушители, ограничават се административните задължения за бизнеса и се предвиждат правила за употребата на пиротехнически изделия в урбанизираните територии.

Нови данни за заглушителите в регистъра на МВР

В Министерството на вътрешните работи (МВР) се изгражда и поддържа единен автоматизиран електронен регистър за дейностите по закона. Изключение правят производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Регистърът съдържа идентификационни данни за огнестрелните оръжия и боеприпасите към тях, за взривните вещества и категорията на пиротехническите изделия, включени в издадените разрешения. В него се вписват и данни за вида, марката, калибъра и серийния номер на пневматичните, предупредителните и сигналните оръжия.

С приетите промени се добавя и задължение за деклариране на данни за вида на супресорите, известни като заглушители.

По-малко документи за гражданите и бизнеса

Отпада изискването хората с разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да прилагат документи, свързани с промяна на постоянния си адрес.

Предвижда се и намаляване на административната тежест за заявителите при издаването на разрешения. Вместо да представят определени документи, те ще могат да посочват номера и датата на издаване на разрешението за ползване на съответния обект, както и органа, който го е издал. Когато е приложимо, ще може да бъде посочен и заместващ документ съгласно Закона за устройство на територията.

За мобилните производствени установки за взривни вещества ще се посочват номерът и датата на сертификата за съответствие, удостоверяващ годността им.

Отпада и задължението за писмено или електронно уведомяване на Министерството на икономиката при промяна в търговската регистрация.

Ограничения за пиротехническите изделия

С измененията се въвежда забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете за отдих на гражданите, определени с наредба на съответния общински съвет.

Така часовете, в които ще бъде ограничена употребата на пиротехника, ще зависят от правилата, приети от съответната община.

Изисквания към производството на взривни вещества

Парламентът прие и изискване лицата, които искат да произвеждат взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, да разполагат със собствени или наети мобилни производствени установки за взривни вещества.

Става дума за транспортни инсталации, проектирани и предназначени за директно зареждане и производство във взривен сондаж и/или взривна дупка. Установките трябва да притежават сертификат за съответствие, удостоверяващ годността им.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Нелли Желева    
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