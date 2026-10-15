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Кукла Барби с визията на Селин Дион от "Титаник" предизвика недоволство сред феновете

След триумфалното си завръщане на сцената след борбата със синдрома на скования човек, Селин Дион бе увековечена с кукла Барби. Играчката пресъздава легендарната ѝ визия от Оскарите през 1998 г., но много от феновете ѝ останаха разочаровани

Стела Христова Стела Христова

15 октомври 2026, 13:09
Кукла Барби с визията на Селин Дион от "Титаник" предизвика недоволство сред феновете
Източник: Getty

С елин Дион бе удостоена със собствена кукла Барби, създадена по неин образ след една триумфална година за френско-канадската суперзвезда.

Новата кукла бе официално представена в социалните мрежи на бранда. Играчката пресъздава емблематичната визия на певицата от церемонията по връчването на наградите "Оскар" през 1998 г., когато тя изпълни легендарната си песен "My Heart Will Go On" от филма "Титаник" и спечели статуетката за най-добра оригинална песен, пише HELLO!

Куклата е облечена в прилепнала тъмносиня рокля с дълги ръкави, високо деколте и дълъг шлейф, съчетана със сребърни обеци и известното колие "Сърцето на океана". Косата ѝ е стилно прибрана назад.

"За мен е истинска чест да стана част от историята на Барби с кукла, вдъхновена от един от най-важните моменти в моята кариера", сподели Селин Дион в официално изявление. "Надявам се тази кукла да вдъхнови всеки да изразява себе си с увереност, да следва мечтите си и да вярва в силата на собствения си глас.", добави тя.

Въпреки че облеклото пресъздава с точност визията на звездата от 1998 г., много от почитателите ѝ останаха разочаровани от изражението на куклата. "Много съжалявам, но това изобщо не прилича на нашата Селин", написа един от феновете в социалните мрежи. "Лицето... не знам, нещо не е наред", добави друг. "Това не е Селин", гласи друг коментар, а някои дори попитаха: "Коя изобщо е тази?".

  • Голямото завръщане на Селин Дион

Новината за куклата идва броени седмици след като Селин Дион се завърна на сцената за първи път след забележителното си участие на откриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

От няколко години певицата се бори с рядкото автоимунно неврологично заболяване синдром на скования човек (Stiff-Person Syndrome) и положи огромни усилия, за да се подготви отново за концертни изяви.

"Бях си обещала да не плача", каза тя пред публиката по време на първото шоу от концертното си шоу (резиденция) в Париж на 12 септември. "Но съм толкова щастлива да ви видя отново. Толкова много ми липсвахте. Ще пея за вас, без да се разплаквам."допълни тя.

"Ето ни тук. Стоя на сцената в този любим град благодарение на вашата подкрепа и любов", продължи тя. "Трябва да призная обаче, че пътят беше много труден. Пътуването се оказа по-дълго от очакваното, с непредвидени спирки. Но аз не се предадох. Виждах слаб лъч светлина в далечината, високо в планината, и вярвах в него. И ето че слънцето изгрее. Слънцето е тук, точно пред мен.", каза певицата.

"Обещах си да се върна на сцената", завърши Селин. "И ето ме тук, пея за вас и пея за себе си, пея на живо! Благодаря ви от сърце за подкрепата, за търпението и за това, че ме обичате – защото благодарение на вашата любов аз съм това, което съм.", каза певицата.

  • Какво представлява синдромът на скования човек?

Майката на три деца бе диагностицирана със синдрома на скования човек през август 2022 г., което я принуди да отмени датите от световното си турне. Симптомите на това заболяване включват прогресираща мускулна скованост, болезнени спазми и повишена чувствителност към външни дразнители.

През 2024 г. Селин повдигна завесата около битката си, разкривайки как работи ежедневно с физиотерапевти и вокални педагози, за да възстанови гласа и тялото си.

"Усещането е сякаш някой те стиска за гърлото. Сякаш някой притиска гръкляна ти", сподели тя в предаването "Today". "За съжаление тези спазми засягат всеки аспект от ежедневието ми. Понякога имам трудности при ходене и не мога да използвам гласните си струни, за да пея така, както съм свикнала.", каза още тя.

"Пеенето е всичко, което знам и умея", добави тогава тя. "Това съм правила през целия си живот и това е нещото, което обичам най-много.", каза още певицата.

Редактор: Стела Христова
Селин Дион Барби Титаник My Heart Will Go On Оскари 1998 Сърцето на океана Синдром на скования човек
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